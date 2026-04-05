La primera fecha del Sudamericano U17 está a punto de llegar a su fin y junto con ello llega un cierre con "broche de oro" ya que finalmente se podrá disfrutar del debut de la Selección Colombia en esta competencia que dará no solamente un título, sino también cupos directos hacia la Copa Mundial de esta categoría.

La 'tricolor' finalmente iniciará el Sudamericano U17 y lo hará en uno de los partidos más difíciles de los rivales que se encuentran en el Grupo A. El domingo 5 de abril se enfrentará a la Selección de Ecuador en busca de sus primeros tres puntos y el liderato de la tabla de posiciones.

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Ecuador vs Colombia cómo VER EN VIVO HOY Sudamericano U17 el 5 de abril

El partido entre Ecuador vs Colombia por la primera fecha del Sudamericano Femenino U17 se disputará este domingo 5 de abril a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver a través de la APP del Canal RCN, Fútbol RCN HD2 y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

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¿Cómo se juega el Sudamericano U17?

Para países como Perú y Argentina, este campeonato representa una plataforma fundamental en el desarrollo de nuevas generaciones. La posibilidad de clasificar a un Mundial y medirse ante las mejores selecciones del planeta es un incentivo adicional para los jóvenes talentos.

El formato del campeonato mantiene su estructura habitual, con una fase de grupos en la que las selecciones buscan avanzar a la ronda final. Allí, los mejores equipos se enfrentan en un hexagonal decisivo que define tanto el título como los cupos al Mundial Sub-17.