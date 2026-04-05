Se reveló todo sobre James Rodríguez y su estado de salud

James Rodríguez se sigue robando las miradas del fútbol internacional, no solo por su deplorable participación con la Selección Colombia durante los partidos amistosos que se llevaron a cabo en el mes de marzo contra Francia y Croacia, sino por la delicadez de su estado físico.

El capitán de la 'tricolor' volvió a sumar minutos como titular bajo el mando de Néstor Lorenzo, pero al parecer le habría costado caro en cuanto a su estado de salud, ya que no venía acostumbrado a sumar tantos minutos y a la exigencia física, lo que le causó problemas al regresar a Minnesota y de los cuales habló directamente el estratega.

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Así avanza la recuperación de James Rodríguez

Colombia decepcionó con su participación en los compromisos preparatorios de cara a la Copa Mundial, en donde cayeron contra Francia y Croacia en partidos que contaron con la titular habitual que se vio en las eliminatorias, donde precisamente estuvo James Rodríguez.

El '10' llegó a la MLS para jugar con la camiseta de Minnesota con el objetivo de sumar minutos en una liga de nivel que le permitiera llegar en buena forma a la cita orbital, pero lamentablemente en plan no salió como lo esperaba.

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El estratega de Minnesota, Cameron Knowles, habló con respecto a James Rodríguez y el caso que preocupa a todo el mundo sobre su estado de salud. El volante llegó con un caso de deshidratación severa que lo mantuvo hospitalizado algunos días y por fuera de la convocatoria de Minnesota para el duelo ante LA Galaxy, pero el entrenador neozelandés dio un parte médico alentador.

"Va día a día con el cuidado de nuestro cuerpo médico, que está en contacto constante con él. Iremos integrándolo, a medida que los médicos lo consideren adecuado".



Próximo partido de James con Colombia antes del Mundial

El siguiente reto en el que James podría sumar minutos con Colombia previo a la Copa Mundial que comenzará en junio será contra Costa Rica. Este encuentro será la despedida de la 'tricolor', un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 29 de mayo y servirá no solo para que el estratega ultime detalles con un planteamiento táctico, sino para que los jugadores lleguen con la frente en alto a asumir esta competencia.

¿Hasta cuándo tiene contrato James con Minnesota?

James llegó finalmente al fútbol de Estados Unidos para jugar con la camiseta de Minnesota y ya ha tenido la oportunidad de estar en dos partidos, sumando 39 minutos dentro del terreno de juego. Por ahora su rendimiento no ha sido excepcional, pero todavía tiene un par de meses para destacar, ya que su contrato va hasta junio del presente año.

