EN VIVO Sudamericano U17: Ecuador vs Uruguay - minuto a minuto y goles - fecha 3

Inicia una nueva fecha del Sudamericano U17 y el duelo entre Ecuador y Uruguay promete ser uno de los más atractivos de la tercera jornada en el torneo que reúne a las grandes promesas del continente y que sirve como vitrina para el talento emergente del fútbol sudamericano.

Ambas selecciones llegan con la necesidad de sumar puntos clave en la fase de grupos, en un campeonato donde cada detalle puede marcar la diferencia en la lucha por la clasificación y de paso soñar con la clasificación a la Copa Mundial.

Ecuador vs Uruguay cómo VER EN VIVO HOY Sudamericano U17 el 7 de abril

El partido entre Ecuador vs Uruguay por la tercera fecha del Sudamericano Femenino U17 se disputará este martes 7 de abril a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver a través de la APP del Canal RCN, Fútbol RCN HD2 y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

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¿Cómo llega Ecuador y Uruguay en la tabla de posiciones del Sudamericano U17?

La selección ecuatoriana es sólida líder del Grupo A con cuatro puntos tras haber empatado con Colombia recientemente y de debutar con triunfo ante Paraguay. Mientras que Uruguay es su principal perseguidor con dos puntos tras haber empatado ante Chile y Paraguay.

Formato de juego del Sudamericano U17

Para países como Perú y Argentina, este campeonato representa una plataforma fundamental en el desarrollo de nuevas generaciones. La posibilidad de clasificar a un Mundial y medirse ante las mejores selecciones del planeta es un incentivo adicional para los jóvenes talentos.

El formato del campeonato mantiene su estructura habitual, con una fase de grupos en la que las selecciones buscan avanzar a la ronda final. Allí, los mejores equipos se enfrentan en un hexagonal decisivo que define tanto el título como los cupos al Mundial Sub-17.