¿Salida inminente ? Dudas en Europa por Yaser Asprilla en el Galatasaray

El futuro de Yaser Asprilla en el fútbol europeo vuelve a quedar en entredicho. Según reportes de medios turcos, la directiva del Galatasaray habría tomado una importante decisión con respecto al colombiano.

Asprilla enfrenta un momento decisivo: reencontrar su mejor versión o redefinir su camino en Europa

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El atacante de 22 años llegó al club turco como una apuesta de proyección, pero su paso por Estambul no ha estado a la altura de las expectativas. Con apenas siete partidos disputados, de los cuales solo dos como titular, y sin registrar goles ni asistencias, su rendimiento ha generado dudas dentro del cuerpo técnico y la dirigencia.

La falta de continuidad y de impacto en el terreno de juego ha sido determinante en la decisión. A pesar de contar con algunos compromisos más para intentar revertir la situación, el margen es cada vez más reducido y el escenario parece inclinarse hacia su salida.

Medio en Turquía dice que Yaser Asprilla regresará a su club en España

El medio Fotomac asegura que el club decidió no ejercer la opción de compra fijada en 20 millones de euros, lo que obligaría al colombiano a regresar al Girona FC al final de la temporada.

El contexto para Asprilla se complica aún más al proyectar su regreso a Girona, donde tampoco tendría asegurado un lugar en la plantilla. El club español, con una estructura consolidada, podría optar por buscarle una nueva cesión que le permita sumar minutos y recuperar confianza.

En ese sentido, han surgido versiones que apuntan a un posible interés desde el fútbol inglés, una liga que podría ofrecerle un entorno competitivo distinto para relanzar su carrera. Sin embargo, por ahora no hay nada concreto.

A este panorama se suma su ausencia reciente en convocatorias de la Selección Colombia, lo que evidencia que su presente también impacta en su proyección internacional.