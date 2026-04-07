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Yaser Asprilla

¿Salida inminente ? Dudas en Europa por Yaser Asprilla en el Galatasaray

El colombiano venía siendo respaldado por la Selección, pero su ausencia reciente en convocatorias lo dejó expuesto.
Camilo Nieto
Yáser Asprilla, jugador del Galatasaray.
Yáser Asprilla, jugador del Galatasaray. // Foto de X: @GalatasaraySK

El futuro de Yaser Asprilla en el fútbol europeo vuelve a quedar en entredicho. Según reportes de medios turcos, la directiva del Galatasaray habría tomado una importante decisión con respecto al colombiano.

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El atacante de 22 años llegó al club turco como una apuesta de proyección, pero su paso por Estambul no ha estado a la altura de las expectativas. Con apenas siete partidos disputados, de los cuales solo dos como titular, y sin registrar goles ni asistencias, su rendimiento ha generado dudas dentro del cuerpo técnico y la dirigencia.

La falta de continuidad y de impacto en el terreno de juego ha sido determinante en la decisión. A pesar de contar con algunos compromisos más para intentar revertir la situación, el margen es cada vez más reducido y el escenario parece inclinarse hacia su salida.

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El medio Fotomac asegura que el club decidió no ejercer la opción de compra fijada en 20 millones de euros, lo que obligaría al colombiano a regresar al Girona FC al final de la temporada.

El contexto para Asprilla se complica aún más al proyectar su regreso a Girona, donde tampoco tendría asegurado un lugar en la plantilla. El club español, con una estructura consolidada, podría optar por buscarle una nueva cesión que le permita sumar minutos y recuperar confianza.

En ese sentido, han surgido versiones que apuntan a un posible interés desde el fútbol inglés, una liga que podría ofrecerle un entorno competitivo distinto para relanzar su carrera. Sin embargo, por ahora no hay nada concreto.

A este panorama se suma su ausencia reciente en convocatorias de la Selección Colombia, lo que evidencia que su presente también impacta en su proyección internacional.

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Yaser Asprilla Galatasaray Girona

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