EN VIVO Sudamericano U17: Perú vs Argentina - minuto a minuto y goles - fecha 1

El Campeonato Sudamericano Sub-17 vuelve a captar la atención del continente con una nueva edición cargada de talento, ilusión y proyección de futuro. Este certamen, organizado por la Conmebol, reúne a las diez selecciones nacionales de Sudamérica en una competencia que no solo define al campeón regional, sino también a los clasificados al Mundial de la categoría.

El torneo se ha consolidado como una de las vitrinas más importantes para descubrir a las próximas estrellas del fútbol sudamericano y en el marco de la primera fecha llegó el momento de Perú y Argentina para que brillen.

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Perú vs Argentina: cómo VER EN VIVO HOY Sudamericano U17 el 4 de abril

El partido entre Perú vs Argentina por la primera fecha del Sudamericano Femenino U17 se disputará este sábado 4 de abril a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver a través de la APP del Canal RCN y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

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¿Cómo se juega el Sudamericano U17?

Para países como Perú y Argentina, este campeonato representa una plataforma fundamental en el desarrollo de nuevas generaciones. La posibilidad de clasificar a un Mundial y medirse ante las mejores selecciones del planeta es un incentivo adicional para los jóvenes talentos.

El formato del campeonato mantiene su estructura habitual, con una fase de grupos en la que las selecciones buscan avanzar a la ronda final. Allí, los mejores equipos se enfrentan en un hexagonal decisivo que define tanto el título como los cupos al Mundial Sub-17.