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Mundial sub 17

EN VIVO Sudamericano U17: Perú vs Argentina - minuto a minuto y goles - fecha 1

Así podrá ver en en vivo el duelo entre Perú vs Argentina en el Sudamericano U17.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Argentina vs Perú en vivo en el Sudamericano U 17
Argentina vs Perú en vivo en el Sudamericano U 17

El Campeonato Sudamericano Sub-17 vuelve a captar la atención del continente con una nueva edición cargada de talento, ilusión y proyección de futuro. Este certamen, organizado por la Conmebol, reúne a las diez selecciones nacionales de Sudamérica en una competencia que no solo define al campeón regional, sino también a los clasificados al Mundial de la categoría.

El torneo se ha consolidado como una de las vitrinas más importantes para descubrir a las próximas estrellas del fútbol sudamericano y en el marco de la primera fecha llegó el momento de Perú y Argentina para que brillen.

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Perú vs Argentina: cómo VER EN VIVO HOY Sudamericano U17 el 4 de abril

El partido entre Perú vs Argentina por la primera fecha del Sudamericano Femenino U17 se disputará este sábado 4 de abril a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver a través de la APP del Canal RCN y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

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¿Cómo se juega el Sudamericano U17?

Para países como Perú y Argentina, este campeonato representa una plataforma fundamental en el desarrollo de nuevas generaciones. La posibilidad de clasificar a un Mundial y medirse ante las mejores selecciones del planeta es un incentivo adicional para los jóvenes talentos.

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El formato del campeonato mantiene su estructura habitual, con una fase de grupos en la que las selecciones buscan avanzar a la ronda final. Allí, los mejores equipos se enfrentan en un hexagonal decisivo que define tanto el título como los cupos al Mundial Sub-17.

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