Marmolejo causa preocupación en Santa Fe por lesión a poco de la Libertadores

Independiente Santa Fe se vuelve a robar el protagonismo en el Fútbol Profesional Colombiano tras una sorpresiva derrota ante Llaneros, la cual le pudo haber dado su lugar dentro de los ocho mejores de la competencia y que además le dejó a una de sus principales figuras con una lesión.

Andrés Mosquera Marmolejo justamente fue el jugador que se robó todas las miradas previo al juego de la fecha 15 de la Liga Betplay contra Llaneros. El guardameta de 34 años iba a iniciar como titular, pero una molestia antes de iniciar lo juego lo obligó a ver el compromiso desde la banca y ya se conoció realmente que fue lo que ocurrió con su estado físico.

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Parte médico de Marmolejo en Santa Fe

Santa Fe, aunque todavía cuenta con oportunidades matemáticamente de clasificar a la siguiente instancia de la competencia complicó sus cuentas con la derrota frente a llaneros en el Estadio El Campín.

Sin embargo, este no fue el único panorama desalentador que se vio durante este encuentro de la jornada 15, ya que también se conoció una baja sensible, no solo para este encuentro ante el equipo llanero, sino también para las fechas cercanas de la Liga Betplay y, tal vez para la Copa Libertadores.

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Andrés Mosquera Marmolejo presentó durante el calentamiento del partido pasado una lesión muscular leve del gastrocnemio lateral de la pierna derecha, lo que le impidió claramente ser el titular indiscutible del equipo y quedarse en la banca.

Posteriormente comenzaron con los exámenes médicos, se le dejó por fuera de la convocatoria para el partido que tenía pendiente el 'león' de la fecha 10 ante Deportes Tolima y regresará a entrenamientos según la evolución de sus tratamientos.

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¿Cuándo debuta Santa Fe en la Copa Libertadores?

El equipo comandado por Pablo Repetto regresó a una fase de grupos de la Copa Libertadores tras quedar campeón de la Liga Betplay de apertura 2025.

Comenzará este nuevo sueño por alcanzar la 'Gloria Eterna' ubicado en el Grupo E, en donde jugará su partido inicial en condición de local, en el Estadio El Campín, frente a Peñarol. Este compromiso se jugará el jueves 9 de abril sobre las 21:00 hora local.

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¿Cuáles son los rivales de Santa Fe en la Copa Libertadores?

El 'león' sueña con sumar un nuevo trofeo internacional, el más importante del continente americano, pero antes de ello deberá superar la fase de grupos, en donde se enfrentará a grandes como Peñarol, Corinthians y Platense.