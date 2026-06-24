EN VIVO Suiza vs Canadá | Copa Mundial de la FIFA 2026

Nueva fecha de la fase de grupos con un partidazo que promete bastante con la presencia de Canadá que toma el liderato en estos momentos con cuatro unidades y por diferencia de gol está en la parte alta. Mientras tanto, Suiza está en la segunda casilla con mismos puntos, pero no con una diferencia goleadora tan fuerte como los canadienses.

Canadá y Suiza ya están con pasos definidos para los dieciseisavos de final y lo que hay que definir en estos momentos es la primera y segunda posición. Un empate entre sí dejaría a los canadienses en la punta y a los suizos en el segundo puesto.

A Canadá le vino bien la segunda fecha después de dar un golpetazo de autoridad frente a Catar. Los canadienses superaron a su rival con un marcador de 6-0 para tomar una diferencia de gol ideal que puede ser determinante en caso de igualar en puntos y de empatar ante Suiza en la última jornada.

Jonathan David quiere seguir dando de qué hablar después de sus tres goles en el partido ante Catar. El atacante canadiense espera apretar en la parte alta de goleadores del Mundial del 2026.

Por su parte, Suiza arrancó el Mundial con un empate frente a Catar en el último minuto. Fue un partido en el que los suizos tuvieron para liquidar, y no pudieron. Ahora, ante Bosnia y Herzegovina sacaron provecho con un holgado marcador de 4-1 que sirve para la diferencia de gol.

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Suiza tiene a Johan Manzambi que podría ganarse la titularidad después de una tarde ideal frente a Bosnia y Herzegovina. El atacante del Friburgo marcó dos goles y causó un penal que terminó de configurar la goleada.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE SUIZA VS CANADÁ POR EL MUNDIAL 2026 ESTE MIÉRCOLES 24 DE JUNIO

Este encuentro se disputará el miércoles 24 de junio a partir de las 14:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DSports. También podrá ver todo acerca del Mundial por el Canal RCN y Deportes RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO SUIZA VS CANADÁ

Colombia, Ecuador y Perú: 2:00 P.M.

México: 1:00 P.M.

Bolivia, Chile y Paraguay: 3:00 P.M.

Argentina. Brasil, Paraguay y Uruguay: 4:00 P.M.