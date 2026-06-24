[Video] Pékerman, James y Quintero protagonizaron emotivo momento tras Colombia vs RD Congo

La victoria de la Selección Colombia por 1-0 sobre RD Congo dejó imágenes de celebración por la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió después del pitazo final.

Los protagonistas fueron James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y el técnico argentino José Néstor Pékerman, quien dirigió a la Tricolor entre 2012 y 2018 y fue uno de los arquitectos de una de las etapas más exitosas en la historia reciente del combinado nacional.

Aunque durante su ciclo no consiguió títulos, Pékerman logró transformar la imagen de Colombia en el escenario internacional. Bajo su conducción, la Selección regresó a un Mundial después de 16 años y alcanzó los cuartos de final en Brasil 2014, una actuación que permanece en la memoria de los aficionados.

Actualmente, el entrenador argentino forma parte de una cadena internacional de televisión que cubre la Copa del Mundo. Por esa razón, estuvo presente en el escenario del compromiso entre colombianos y congoleños.

Lea también Colombia ya tiene árbitros definidos para enfrentar a Portugal

Una vez finalizado el encuentro, Pékerman se ubicó a un costado del terreno de juego. Hasta allí llegaron James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, quienes lo saludaron afectuosamente y se fundieron en un abrazo que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Video del abrazo de Pékerman con Juanfer y James

La imagen reflejó la estrecha relación que construyeron durante años. Tanto James como Quintero fueron piezas importantes en los procesos liderados por el estratega argentino y siempre han destacado la confianza que les brindó en momentos clave de sus carreras.

Lo que le dijo Juan Fernando Quintero a Pékerman

Precisamente, Juan Fernando Quintero habló sobre ese vínculo en declaraciones entregadas a DSports. “Yo al viejo lo amo, es mi papá. Tenemos un cariño muy especial, le agradezco porque confió en mí en la Selección con 19 años. Todo esto, lo que ha sido mi carrera, en gran parte se lo debo a él. Lo amo, lo quiero, sabe que está en mi corazón”, afirmó.

Lea también James también se une a los récords del Mundial y superará al más grande

Las palabras del mediocampista evidenciaron el profundo agradecimiento que siente hacia quien le abrió las puertas de la Selección absoluta cuando todavía era una joven promesa del fútbol colombiano.

Mientras tanto, Colombia continúa celebrando su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial. El equipo nacional aseguró su presencia en la siguiente ronda y ahora buscará cerrar la fase de grupos como líder del grupo K.

Para conseguir ese objetivo, la tricolor deberá sumar frente a Portugal en la última jornada. Un empate o una victoria le permitirán conservar la primera posición y afrontar la fase eliminatoria con una ubicación más favorable en el cuadro del torneo.