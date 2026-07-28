EN VIVO Tigre vs Nacional | partido de vuelta Copa Sudamericana

Nacional de Uruguay afrontará este martes 28 de julio uno de los compromisos más exigentes de la temporada cuando visite a Tigre en el partido de vuelta de la serie, con la obligación de remontar el marcador global de 3-0 que favorece al conjunto argentino.

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El conjunto uruguayo llega con un panorama complejo luego de la derrota sufrida en el compromiso de ida como locales. Los tres goles de diferencia obligan a los uruguayos a asumir una propuesta ofensiva desde el inicio del partido, ya que necesita marcar al menos tres tantos para igualar la serie y forzar una definición adicional.

Tigre vs Nacional: cómo VER EN VIVO HOY martes 28 de julio

El partido Tigre vs Nacional por los playoff de la Copa Sudamericana se disputarán este martes 28 de julio en el Estadio José Dellagiovanna a partir de las 17:00 (hora Colombia). El duelo se podrá ver a través ESPN y Disney +, en Colombia desde DSPORTS, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 5:00 P.M.

México: 4:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 6:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:00 P.M.

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¿Contra quién jugará el ganador del duelo entre Nacional vs Tigre?

El ganador de la serie entre Club Nacional y Atlético Tigre se enfrentará a Montevideo City Torque en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. La llave ya quedó definida por el cuadro del torneo.

Este duelo lo comenzará el ganador de los playoff como local el 12 de agosto y la vuelta se disputará el 18 de este mismo mes.