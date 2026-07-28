Presentación oficial del balón para el FPC por los próximos 2 años

El semestre de clausura de la temporada 2026 comenzó de la mejor manera, con grandes ambiciones, fichajes de los grandes equipos, reestructuración de algunas normas en el reglamento arbitral y para que las emociones y goles no falten, se hizo oficial la presentación del nuevo balón que rodará en el Fútbol Profesional Colombiano por los siguientes dos años.

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Como es habitual, el FPC seguirá contando con el apoyo de Golty para que acompañe los gritos de gol de los hinchas, las vitrinas y los palmarés de los equipos. Es por ello que se dio a conocer "Golty Tributo" el nuevo balón que se verá por dos años rodando en Colombia como tributo a las regiones, los clubes y jugadores que han destacado de gran manera con el pasar de los años.

Este es el nuevo balón del FPC

El fútbol profesional colombiano iniciará una nueva etapa con la presentación del balón oficial que será utilizado en los partidos de la Liga BetPlay DIMAYOR, el Torneo BetPlay DIMAYOR, la Copa BetPlay y las demás competiciones administradas por la División Mayor del Fútbol Colombiano durante los próximos dos años.

Con esta actualización, los clubes comenzarán a disputar sus compromisos oficiales con un modelo diseñado para responder a las exigencias del fútbol profesional y mantener los estándares establecidos por la FIFA.

La llegada del nuevo balón representa uno de los cambios más visibles para la temporada 2026-II y las campañas posteriores. Jugadores, cuerpos técnicos y árbitros deberán adaptarse a las nuevas características del esférico, que será el único autorizado para los encuentros oficiales de las competiciones organizadas por la DIMAYOR.

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Entre las características destacadas del balón se encuentra la utilización de tecnología de termosellado (Thermobonded), desarrollada para ofrecer estabilidad en el vuelo, precisión en el golpeo, control del balón y resistencia durante los partidos. Estas especificaciones buscan garantizar un comportamiento uniforme en diferentes escenarios y condiciones climáticas, aspectos fundamentales para el desarrollo de las competencias.

La implementación del nuevo balón coincide con el inicio de una etapa en la que la DIMAYOR también aplicará varias modificaciones reglamentarias aprobadas por la IFAB para sus torneos, en un proceso de actualización que involucra aspectos deportivos y arbitrales para el segundo semestre de 2026.

¿Cuándo se jugará por primera vez con este nuevo balón del FPC?

El primer compromiso que contará con la presencia del Golty Tributo será el de Tigres vs Atlético Nacional, el cual se llevará a cabo en el Estadio El Campín el martes 28 de julio sobre las 20:30 hora local.

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¿Cuánto cuesta el nuevo balón del FPC?

En la página oficial de la empresa el balón #5 profesional se venderá por $399.900, pero aún así habrá algunos modelos más económicas, cuyo uso se condiciona a otras superficies y a competencias de menor exigencia, oscilan entre los 179.000 y 100.000 pesos colombianos.