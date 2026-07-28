Primer rechazo de un club a Dávinson Sánchez: revelan razones que complican su futuro

Dávinson Sánchez fue una de las grandes figuras de la Selección Colombia durante la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. El zaguero oriundo de Caloto, Cauca hizo dupla con Jhon Janer Lucumí durante los cinco partidos disputados.

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Con el buen rendimiento de los dos defensores centrales, Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez han estado en el radar de grandes clubes de Europa para poder cambiar de aires. Por Dávinson se habla del regreso a la Premier League, o la posibilidad de jugar en la Serie A de Italia.

Galatasaray ha tomado nota con la posibilidad de una salida de Dávinson Sánchez y ya le ha dado respuestas negativas a distintos clubes que han estado interesados en el defensor central. Los turcos esperan sacar buen provecho económico con la venta del colombiano.

COMO Y EL BENFICA RECIBEN RESPUESTAS NEGATIVAS DEL GALATASARAY

Después de la Copa del Mundo aparecieron las propuestas formales para convencer al Galatasaray de una venta de Dávinson Sánchez. El primer club en ofertar por el defensor central fue el Como de Italia que competirá en la UEFA Champions League.

La oferta del Como fue de 33 millones de euros y la respuesta del Galatasaray no fue positiva para el equipo italiano. Además del equipo de la Serie A, apareció un interés por parte del Benfica que ya confirmó a Jhon Jader Durán como su nuevo delantero y espera hacer lo mismo con el defensor central colombiano.

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Sin embargo, en las últimas horas, el Benfica renunció al fichaje de Dávinson Sánchez por el alto costo y por su alto salario. El Diario Récord informó que, “Davinson Sánchez, el central del Galatasaray, es muy apreciado por el Benfica. Sin embargo, su fichaje es costoso, por no hablar de su elevado salario. Con muchos años de experiencia en Europa, habría encajado bien en el Benfica, pero su elevado precio frenó cualquier intento posterior”.

Por ahora, Dávinson Sánchez seguiría en el Galatasaray después de no llegar a un acuerdo con el Como o con el Benfica. Tampoco ha habido una nueva oferta formal de ninguno de los clubes interesados en el fichaje del defensor central de la Selección Colombia.

EL DINERO QUE PEDIRÍA GALATASARAY PARA VENDER A DÁVINSON SÁNCHEZ

Galatasaray ve a Dávinson Sánchez como un jugador importante para la institución en los tres años que ya lleva el colombiano en el equipo turco. Suma 121 partidos oficiales y ha ganado cinco títulos desde que llegó al equipo turco procedente del Tottenham Hotspurs.

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En el equipo de Turquía quieren sacar provecho con el defensor central y esperarían una oferta superior a los 35 millones. Un directivo de Galatasaray afirmó para el diario Fanatik que, “no aceptaremos ninguna oferta inferior a los 35 millones de euros”.

Bajo ese panorama, Galatasaray sacaría 20 millones de euros de diferencia con respecto al dinero que pagó cuando fichó a Dávinson Sánchez del Tottenham Hotspurs. Habrá que esperar si esa oferta de 35 millones termina convenciendo al equipo de Estambul.