EN VIVO: Tolima vs Medellín | minuto a minuto y goles | Fecha 3 de la Liga BetPlay

La Liga Betplay 2026 de clausura sigue su rumbo y la fecha 3 ya comenzó de la mejor manera con un autentico partidazo entre Bucaramanga vs Cúcuta, pero ahora el turno es para Deportes Tolima e Independiente Medellín, los cuales se medirán en el Estadio Manuel Murillo Toro.

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Este duelo podrá definir cuál será el equipo que se convierta en líder, ya que ambos arrancaron de la mejor manera con dos victorias, lo que los deja con 6 unidades y el que pueda ganar llegará a la cima de la tabla con 9 puntos.

Tolima vs Medellín: cómo VER EN VIVO HOY martes 4 de agosto

El partido de vuelta entre Tolima vs Medellín por la fecha 3 se disputarán este martes 4 de agosto en el Estadio Manuel Murillo Toro a partir de las 18:15 (hora Colombia). El duelo se podrá ver a través de Win +, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:15

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:15

Bolivia y Venezuela: 19:15

Estados Unidos: 19:15(D.C. y Florida)

México: 17:15

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Tabla de posiciones Liga Betplay

1. América de Cali 6 puntos

2. Águilas Doradas 6

3. Deportes Tolima 6

4. Deportivo Independiente Medellín 6

5. Once Caldas 4

6. Atlético Bucaramanga 4

7. Llaneros FC 4

8. Atlético Nacional 3

9. Deportivo Cali 3

10. Millonarios FC 3

11. Fortaleza FC 2

12. Independiente Santa Fe 1

13. Alianza FC 1

14. Deportivo Pereira 1

15. Deportivo Pasto 0

16. Junior FC 0

17. Internacional de Bogotá 0

18. Cúcuta Deportivo 0

19. Jaguares de Córdoba 0

20. Boyacá Chicó 0