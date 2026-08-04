Yerry Mina celebró la renovación de Néstor Lorenzo y habló del recambio en la Selección Colombia

La renovación de Néstor Lorenzo como director técnico de la Selección Colombia generó múltiples reacciones. A pesar de que en algún sector se criticó la decisión, el grupo de jugadores se ha manifestado a favor de la continuidad del estratega, que cumplió en este 2026 cuatro años al frente del equipo nacional.

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Uno de los futbolistas que más celebró la renovación de Lorenzo fue Yerry Mina, experimentado defensa central, que ha sido un habitual convocado por parte del entrenador argentino.

Yerry Mina celebró la renovación de Lorenzo

En las últimas horas, Yerry Mina, que disfruta de algunos días de vacaciones, después de haber hecho parte de la Selección Colombia que disputó la Copa del Mundo de 2026, dio a conocer su alegría por la renovación de Néstor Lorenzo como entrenador del equipo nacional.

Mina también aseguró que con el entrenador argentino la Selección Colombia y el grupo de jugadores han crecido y han ganado reconocimiento a nivel internacional.

"Me dio mucha felicidad por que venimos en un proceso muy lindo. Él ha venido creciendo, con los muchachos hemos crecido y se ha visto en cada partido. jugar con Colombia tu preguntar por el mundo y dicen 'uy Colombia', es muy lindo por que se está haciendo algo bien", dijo en diálogo con DSports.

Mina sobre la renovación en la Selección Colombia

Al ser consultado sobre la renovación que se registraría en el equipo nacional, Yerry Mina se mostró tranquilo y además aseguró que muchos de los jugadores que han sido convocados han rechazado ofertas o posibilidades de jugar en clubs con mejores ofertas económicas para mantenerse en ritmo y defender los colores colombianos.

"Estamos tranquilos, hemos dado el 100% por nuestra Selección Colombia. Hemos dejado de ir a jugar a lugares que económicamente nos dan muchas cosas por estar en la Selección. Hemos dejado de estar en equipos donde no se pudiera jugar un 80% o 100% por estar en la Selección. Eso es el trabajo invisible", agregó.

¿Qué viene para Yerry Mina?

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Con 31 años, Yerry Mina se unirá en próximos días a los trabajos de pretemporada del Cagliari para afrontar la actividad de la Serie A en su campaña 2026/2027.

El zaguero colombiano extendió su vínculo con el equipo de la Cerdeña y ahora tiene contrato pactado hasta junio de 2028.