EN VIVO Torneo BetPlay: Unión Magdalena vs Bogotá FC - minuto a minuto y goles - Fecha 6

El Torneo BetPlay sigue dando de qué hablar con la oportunidad que tiene Unión Magdalena y el Real Cartagena en la pelea por sellar la clasificación a la final del primer semestre. Los ‘Bananeros’ tienen que respetar la casa en la última fecha para medirse con Envigado, siempre y cuando los cartageneros pierdan o empaten.

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Hay muchas cosas por definir en esta fecha decisiva en la que Real Cartagena parte con una ventaja, y depende de sí mismo, mientras que Unión Magdalena sueña con regresar a la primera división después del descenso en el 2025. Los samarios deben sí o sí ganar y esperar resultados en segundo turno.

Aunque los dos encuentros tienen mucho por decidir, la Dimayor tomó la medida de poner a Magdalena a jugar primero ante Bogotá y a segundo turno, Real Cartagena recibe al Barranquilla. Los samarios tenían la clasificación casi que lista, pero sobre el final, los barranquilleros les igualaron el juego.

Unión Magdalena necesita hacer lo propio sumando de a tres en condición de local. Eso le meterá presión al Real Cartagena que también se juega sus cartas en la clasificación para la final en la que ya espera el Envigado FC que se quedó con el boleto en el Grupo A superando al Deportes Quindío.

Si Unión Magdalena empata o pierde, Real Cartagena sellará la clasificación de manera automática antes de jugar su respectivo encuentro en el Estadio Jaime Morón León frente al Barranquilla FC. Mientras que, si los magdalenenses suman de a tres, los ‘Heroicos’ tendrán que quedarse con la victoria horas más tarde.

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En caso de que el ‘Ciclón’ gane su respectivo partido y que Real Cartagena empate en el clásico costeño frente al Barranquilla, Unión Magdalena se quedará con la clasificación igualando con 11 unidades con los cartageneros. Por la ventaja deportiva sellarán el paso a la final.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE UNIÓN MAGDALENA VS BOGOTÁ FC ESTE JUEVES 21 DE MAYO EN LA SEXTA FECHA DEL TORNEO BETPLAY

El partido entre Unión Magdalena vs Bogotá FC en el Estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar arrancará a partir de las 4 de la tarde en horario de Colombia. El juego se podrá ver por la señal de Win Sports + y Win Sports Online.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO UNIÓN MAGDALENA VS BOGOTÁ FC

Colombia, Ecuador y Perú: 4:00 P.M.

México: 3:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Venezuela: 5:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 6:00 P.M.