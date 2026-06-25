EN VIVO Turquía vs Estados Unidos | Copa Mundial de la FIFA 2026

Se vive la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 con la presencia del Grupo D que cierra la jornada del jueves 25 de junio. Estados Unidos se medirá contra Turquía en un vibrante partido entre selecciones con realidades distintas.

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Y es que, por un lado, están los turcos que necesitan despedirse de la mejor manera del certamen. Sin unidades producto de dos derrotas ante Australia y Paraguay, el seleccionado de Turquía quiere ganar un partido en este torneo después de una ausencia de 24 años sin estar en el Mundial.

Aunque cuentan con jugadores de gran reconocimiento como Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yildiz, entre otros, no han podido sacar una victoria en el torneo. Será o morir sin unidades o despedirse con, por lo menos, tres puntos para decorar una muy mala presentación que poco se esperaba cuando lograron clasificar por repechaje.

Estados Unidos es local y ha respondido a la obligación de respetar la casa con un muy buen nivel deportivo gracias a dos victorias en el Mundial. Superaron con goleada a Paraguay con un 4-1 y a Australia con un 2-0. Ya tienen la clasificación definida y el liderato por el desempate de enfrentamiento directo o por una victoria en la tercera fecha contra Turquía.

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Mauricio Pochettino ha logrado encontrar la estabilidad en el Mundial y los estadounidenses han sido una de las selecciones más fuertes en estas primeras dos fechas con la necesidad de seguir demostrándolo en esta tercera jornada de la fase de grupos.

A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL PARTIDO ENTRE TURQUÍA VS ESTADOS UNIDOS POR EL MUNDIAL 2026 ESTE JUEVES 25 DE JUNIO

Este encuentro se disputará el jueves 25 de junio a partir de las 21:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DSports. También podrá ver todo acerca del Mundial por el Canal RCN y Deportes RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARTIDO TURQUÍA VS ESTADOS UNIDOS

Colombia, Ecuador y Perú: 9:00 P.M.

México: 8:00 P.M.

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Bolivia, Chile y Paraguay: 10:00 P.M.

Argentina. Brasil, Paraguay y Uruguay:11:00 P.M.