Santa Fe suma baja para la Liga BetPlay: figura firmó contrato con equipo español

Este jueves 25 de junio, Santa Fe suma su cuarta sesión de entrenamiento después de iniciar trabajos el lunes. La pretemporada de los dirigidos por Pablo Repetto luce bien sin mayores novedades con respecto a la plantilla, más allá de la salida de Jhon Meléndez con destino a Águilas Doradas. Por ahora no hay otras bajas ni tampoco altas, especialmente por los 25 cupos que ya están inscritos.

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Por su parte, en el equipo femenino, Santa Fe sigue preparando el reinicio de la Liga BetPlay que fue interrumpida por el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Las ‘Leonas’ son quintas con 25 unidades y a falta de tres fechas para finalizar la primera fase, ven de cerca la clasificación para la siguiente instancia.

En medio de la preparación y en plena Liga BetPlay Femenina a la espera del reinicio de la competencia, Independiente Santa Fe sufre una dura baja de una de las figuras que jugará en España a partir de la temporada que arrancará en agosto con la necesidad de afianzarse en las ligas más importantes.

MARIANA SILVA JUGARÁ EN EL MADRID CFF DE ESPAÑA

Con 18 años, y con proceso en selecciones prejuveniles y juveniles con Colombia, Mariana Silva recibirá su primera oportunidad en el exterior y en una de las ligas más importantes. La canterana en Santa Fe firmó su respectivo contrato con el Madrid CFF de España.

Una volante con mucho sacrificio por los equipos que ayuda en marca y en el ataque. Mariana Silva espera ganar regularidad en el Madrid CFF en su primera experiencia internacional. Sin duda alguna, Mariana es una baja sensible por la proyección que tenía dentro del cuadro bogotano.

Su salida se dio en medio de la interrupción de la competencia en Colombia. Santa Fe confirmó la salida con el siguiente mensaje, “te vimos crecer y hoy te despedimos con el corazón lleno de orgullo por la Leona en la que te convertiste. Mariana Silva emprende un nuevo camino en España junto a Madrid CFF. Gracias por dejar siempre en lo alto estos colores ¡Esta siempre será tu casa️!”.

LAS PALABRAS DE MARIANA SILVA: “EN CUALQUIER MOMENTO VOY A VOLVER PARA HACER HISTORIA”

Mariana Silva también apareció en las redes sociales de Santa Fe para recordar su etapa en el club. Reveló sus mejores recuerdos y los momentos que vivió en la institución, pero dejó claro que quiere volver a la institución en un futuro. “Primero jugué con la cantera, Omar (Ramírez) nos escogió y en el 2023 me fue subiendo al profesional”, arrancó la volante.

Recordó el hecho de haber jugado dos finales con Santa Fe, “aprendí mucho de cada persona que me rodeó. Este club siempre va a estar en mi corazón”. Entre ellas, Natalia Gaitán, Ysaura Viso y al plantel actual. Afirmó que se queda con esa garra del club y esa necesidad de nunca rendirse.

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La noticia del interés del Madrid llegó en el momento indicado, “las recibí tranquila, algo en mi corazón me decía que era el momento. Lo hablé con mi familia, pero era mi anhelo irme y jugar allá”. Entre las expectativas, “jugar contra las mejores del mundo y siempre voy a querer más”.

También envió un mensaje a la afición, “la hinchada con nosotras las pequeñas por decirlo así, siempre nos tuvo presentes, sentíamos el respaldo por parte de ellos. Nos sentíamos muy bien, es la hinchada más grande del país en femenino. Siempre darles las gracias porque hacen ver grande a Santa Fe y me hace llevarlos siempre en el corazón”.

Sentenció que siempre sintió un respaldo del equipo y dejó claro que, “es un hasta pronto. Algo me dice en mi corazón que debo dejar las puertas abiertas obviamente porque ha sido un club muy grande y en cualquier momento voy a querer venir acá para hacer historia”.