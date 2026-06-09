EN VIVO Uruguay vs Venezuela - minuto a minuto y goles - Liga de Naciones Femenina

Llega a su fin la primera edición de la Conmebol Liga de Naciones Femenina, la cual se encargó de otorgar los respectivos cupos al Mundial 2027 que se llevará a cabo en Brasil y en donde Argentina y Colombia ya tienen sus cupos directos asegurados.

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Sin embargo, todavía hace falta definir al campeón y a las dos selecciones que se quedarán con los cupos del repechaje, en donde Venezuela es protagonista, pero todo podría llegar a depender del duelo frente a Uruguay, el cual se llevará a cabo este martes 9 de junio en el Estadio Centenario, Montevideo.

Uruguay vs Venezuela: cómo VER EN VIVO HOY Liga de Naciones Femenina 9 de junio

El partido Uruguay vs Venezuela por la fecha 9 de la Liga de Naciones Femenina se disputará este martes 9 de junio a partir de las 18:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver por medio de DIRECTV, a través de DGO y DSPORTS, pero sus emociones también se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

Bolivia y Venezuela: 21:00

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Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina

Colombia — 17 puntos Argentina — 15 puntos Venezuela — 11 puntos Ecuador — 11 puntos Paraguay — 10 puntos Chile — 10 puntos Perú — 8 puntos Uruguay — 5 puntos Bolivia — 1 punto

¿Cuándo inicia el Mundial?

La edición de 2027 mantendrá el formato de 32 selecciones que debutó en Australia y Nueva Zelanda 2023. El sistema de clasificación repartirá cupos entre todas las confederaciones, mientras que Brasil tendrá asegurada su participación como anfitrión.

La FIFA confirmó que el certamen se jugará en Brasil entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, en una edición que reunirá a las 32 mejores selecciones del planeta, en donde justamente Colombia ya escribió su nombre, y que promete convertirse en uno de los eventos deportivos más importantes de la década.