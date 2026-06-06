Colombia clasificó al Mundial de Brasil 2027

La Selección de Colombia escribió una nueva página dorada en la historia del fútbol femenino nacional tras derrotar 1-0 a Uruguay en el estadio Pascual Guerrero de Cali y junto con ello asegurar su clasificación a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

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El equipo dirigido por Angelo Marsiglia consiguió el objetivo con una fecha de anticipación en la Liga de Naciones Femenina de Conmebol, desatando la celebración de miles de aficionados que acompañaron a la ‘Tricolor’ en una noche histórica.

Colombia venció a Uruguay y clasificó al Mundial

El compromiso fue intenso desde el inicio. Colombia asumió el protagonismo con posesión de balón, presión alta y constantes aproximaciones al área uruguaya. La selección cafetera sabía que una victoria le garantizaba el boleto mundialista y salió decidida a resolver rápidamente el encuentro ante un rival que también necesitaba sumar para seguir con opciones de repechaje.

Las dirigidas por Marsiglia encontraron en Linda Caicedo y Leicy Santos a sus principales generadoras de fútbol ofensivo. La velocidad por las bandas y el dominio en la mitad del campo terminaron inclinando el partido a favor de las colombianas, que finalmente encontraron el gol de la victoria en el segundo tiempo para hacer explotar las tribunas del Pascual Guerrero.

Además del triunfo, Colombia volvió a demostrar el crecimiento competitivo que ha tenido durante los últimos años. La clasificación al Mundial de Brasil 2027 confirma el excelente momento de una generación que ya venía destacándose en torneos internacionales y que ahora vuelve a poner al país entre las mejores selecciones del continente.

El camino de la ‘Tricolor’ en esta Liga de Naciones estuvo marcado por resultados importantes frente a selecciones como Chile y Argentina, además de una notable solidez defensiva y una propuesta ofensiva que convirtió al equipo colombiano en uno de los más atractivos del certamen. La combinación entre experiencia y juventud ha sido una de las claves del éxito para un plantel que sueña con seguir haciendo historia en el fútbol mundial.

La fiesta en Cali fue total tras el pitazo final. Jugadoras, cuerpo técnico y aficionados celebraron juntos una clasificación que ratifica el impacto y la evolución del fútbol femenino colombiano. El Pascual Guerrero se convirtió nuevamente en escenario de una noche inolvidable para la selección nacional, que ahora comenzará a preparar el gran reto de competir en Brasil 2027 con la ilusión de superar sus anteriores participaciones mundialistas.

Con esta victoria frente a Uruguay, Colombia no solo consiguió el cupo a la Copa del Mundo, sino que también confirmó que el fútbol femenino del país atraviesa uno de los momentos más importantes de toda su historia.