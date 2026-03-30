EN VIVO Uzbekistán vs Venezuela - minuto a minuto y goles - Fecha FIFA

La Selección de Venezuela disputará este lunes su segundo y último amistoso de la FIFA Series 2026 frente a la Selección de Uzbekistán, en un compromiso que se llevará a cabo en el Bunyodkor Stadium de Taskent.

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El equipo venezolano llega a este encuentro impulsado por su reciente victoria ante Trinidad y Tobago, la cual significó su primer triunfo en casi un año. En ese partido, además, Salomón Rondón alcanzó los 50 goles con la Vinotinto, consolidándose como uno de los referentes del plantel.

Para este compromiso, el técnico Oswaldo Vizcarrondo mantendría una base de jugadores que vienen de destacarse, como el propio Rondón y el lateral Delvin Alfonzo, quien anotó doblete en el partido anterior. La convocatoria combina futbolistas jóvenes como Jon Aramburu y Telasco Segovia, junto a jugadores experimentados como Luis ‘Cariaco’ González.

Por su parte, Uzbekistán afronta este partido tras haber vencido 3-1 a Gabón en su más reciente presentación, bajo la dirección técnica de Fabio Cannavaro. El equipo asiático atraviesa un momento histórico, luego de haber logrado en junio de 2025 su primera clasificación a una Copa del Mundo. Cabe recordar que ambas selecciones solo se han enfrentado una vez, en un amistoso en 2023 que terminó empatado 1-1.

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Uzbekistán vs Venezuela: cómo VER EN VIVO HOY lunes 30 de marzo

El partido amistoso Uzbekistán vs Venezuela se disputará este lunes 30 de marzo a partir de las 10:00 (hora venezolana). El duelo se podrá ver en Televen y DAZN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 9:00

España: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 11:00

Bolivia y Venezuela: 10:00

Estados Unidos: 8:00 (D.C.) - 9:00 (Chicago) - 7:00 (California)

México: 8:00