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🔴EN VIVO🔴La Suplente: Argentina vs Suiza | Copa Mundial de la FIFA 2026

Siga las reacciones al último partido de los cuartos de final de la Copa del Mundo.
Deportes RCN

La emoción de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con una nueva edición de La Suplente , el formato digital de RCN en el que se reaccionará en vivo a los partidos del torneo más importante del fútbol.

En esta oportunidad, la transmisión estará dedicada al compromiso entre Argentina y Suiza, encuentro que definirá al último clasificado a las semifinales de la Copa del Mundo.

La Suplente EN VIVO - Argentina vs Suiza

Los aficionados podrán seguir La Suplente a través de la aplicación del Canal RCN y del canal de YouTube de Deportes RCN , donde habrá reacciones, análisis y comentarios en tiempo real sobre todo lo que ocurre durante el partido.

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El duelo entre Argentina y Suiza se disputará este sábado 11 de julio a las 8:00 pm y también podrá verse por la señal principal del Canal RCN, el canal de YouTube de Canal RCN y contará con transmisión de La FM .

La dirigida por Lionel Scaloni buscará mantener viva la ilusión de defensor del título mundial, impulsada por el gran momento de Lionel Messi , quien acumula ocho goles en cinco partidos y lidera la ofensiva de la 'Albiceleste' en busca del paso a semifinales.

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Por su parte, Suiza intentará dar la sorpresa y alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo, en un partido que se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City y que definirá al último integrante del grupo de los cuatro mejores del certamen.

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