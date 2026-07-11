🔴EN VIVO🔴La Suplente: Argentina vs Suiza | Copa Mundial de la FIFA 2026

La emoción de los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con una nueva edición de La Suplente , el formato digital de RCN en el que se reaccionará en vivo a los partidos del torneo más importante del fútbol.

En esta oportunidad, la transmisión estará dedicada al compromiso entre Argentina y Suiza, encuentro que definirá al último clasificado a las semifinales de la Copa del Mundo.

La Suplente EN VIVO - Argentina vs Suiza

Los aficionados podrán seguir La Suplente a través de la aplicación del Canal RCN y del canal de YouTube de Deportes RCN , donde habrá reacciones, análisis y comentarios en tiempo real sobre todo lo que ocurre durante el partido.

El duelo entre Argentina y Suiza se disputará este sábado 11 de julio a las 8:00 pm y también podrá verse por la señal principal del Canal RCN, el canal de YouTube de Canal RCN y contará con transmisión de La FM .

La dirigida por Lionel Scaloni buscará mantener viva la ilusión de defensor del título mundial, impulsada por el gran momento de Lionel Messi , quien acumula ocho goles en cinco partidos y lidera la ofensiva de la 'Albiceleste' en busca del paso a semifinales.

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Por su parte, Suiza intentará dar la sorpresa y alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo, en un partido que se disputará en el Arrowhead Stadium de Kansas City y que definirá al último integrante del grupo de los cuatro mejores del certamen.