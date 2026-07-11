Luis Díaz rompió el silencio tras el Mundial: “El sueño sigue intacto”

La ilusión de todo un país llegó hasta los octavos de final. Una generación que tenía todo para llegar más lejos bajo las órdenes de Néstor Lorenzo terminó saliendo de manera prematura en el quinto partido. Por segunda vez en historia, el seleccionado cafetero logró jugar cinco encuentros, pero se quedaron cortos en argumentos para clasificar.

Además de lo que podía hacer la Selección Colombia, había ilusión con Luis Díaz que marcó 26 goles a lo largo de la temporada con el Bayern Múnich, pero que no pudo plasmar lo mismo en este certamen orbital en su primera experiencia mundialista.

Infortunadamente, Luis Díaz solo pudo marcar un gol, y dio una asistencia en cinco partidos disputados. Su regate quedó a deber y ese picante que demostró en Alemania también. El desgaste de toda una temporada le jugó una mala pasada, pero, tras la eliminación, el extremo del Bayern Múnich le puso la cara al golpe sufrido ante Suiza.

EL MENSAJE DE LUIS DÍAZ: “EL SUEÑO SIGUE INTACTO”

Pasaron cuatro días para que Luis Díaz se pronunciara de manera oficial por la eliminación contra Suiza. Palabras de agradecimiento a la nación y a los aficionados que acompañaron al combinado cafetero en los cinco partidos haciendo de los estadios una masa amarilla.

Aparte de agradecerle a los seguidores, ‘Lucho’ también se refirió al sueño que sigue persistiendo para el siguiente certamen Mundial en el 2030. “Primero que todo, gracias a todos los colombianos que nos acompañaron durante este Mundial. No hay palabras para agradecer tanto cariño. Sin importar en qué parte del mundo estuviéramos, ustedes hicieron que siempre nos sintiéramos en casa”, arrancó el guajiro.

Posteriormente, se refirió al sueño de Colombia que sigue intacto para el futuro, “nuestro camino en este Mundial termina antes de lo que soñábamos. Queríamos seguir avanzando y regalarle una alegría más a todo un país que nunca dejó de creer en nosotros.

Así es el fútbol. A veces las cosas salen como uno las sueña y otras veces toca aceptar el momento, aprender y seguir adelante. Estoy orgulloso de este grupo, de la entrega de cada uno de mis compañeros y del compromiso con el que defendimos esta camiseta en cada partido.

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Gracias a Dios por permitirme cumplir el sueño de jugar mi primer Mundial y gracias a cada colombiano que nos acompañó en los estadios, en los banderazos y desde cualquier rincón del mundo.

Este Mundial termina, pero el sueño sigue intacto. Mientras Dios me dé la oportunidad de vestir esta camiseta, voy a seguir trabajando y luchando para representar a Colombia de la mejor manera. Gracias por creer siempre en nosotros”.

LOS SIGUIENTES RETOS DE LUIS DÍAZ TRAS EL MUNDIAL 2026

Con esta eliminación, Luis Díaz debe mejorar sus números en la siguiente temporada para comprobar que está más intacto que nunca. La derrota es una revancha para el jugador de cara a lo que será continuar con el Bayern Múnich en busca de una segunda Bundesliga.

Su primer reto será enfrentar al Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania. Un primer título en juego, así como cuando recién firmó con los bávaros. En la temporada también tendrá una revancha que será la UEFA Champions League, torneo que no ha podido ganar tras perderla con el Liverpool en el 2022.

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A nivel de la Selección Colombia, ‘Lucho’ será el líder de esta nueva generación y los primeros retos será las Fechas FIFA del 2026 post Mundial, la clasificación a la cita orbital de 2030 y la Copa América de 2028. Colombia fue subcampeón en 2024 y ahora aspira llegar a una nueva final y quedar campeón.

Una temporada de revanchas, tanto a nivel de su club como internacionalmente con la Selección Colombia. Luis Díaz ilusiona con el sueño que sigue intacto de cara a los próximos partidos con todo lo que se juega el seleccionado cafetero.