🔴EN VIVO🔴La Suplente: Brasil vs Japón | Copa Mundial de la FIFA 2026

Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sigue dando de qué hablar con vibrantes compromisos para empezar a definir las últimas fases del Mundial con grandes candidatos que no quieren perderse la oportunidad de disputar la final.

Bajo ese panorama, este lunes 29 de junio, Brasil y Japón se medirán en su respectivo partido de los dieciseisavos de final con realidades distintas. Los brasileños clasificaron líderes del Grupo C tras empatar con Marruecos y dos victorias contundentes de 3-0 ante Haití y Escocia, mientras que Japón fue segundo del F con dos empates ante Países Bajos y Suecia y una victoria contra Túnez.

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Brasil y Japón ya se midieron en un amistoso en el 2025 con un resultado que no fue bueno para el seleccionado brasileño cuando ganaban por diferencia de dos goles. Los japoneses lograron remontar y sacar una victoria 3-2 para complicar a su rival de cara al Mundial.

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El partido entre Brasil y Japón será transmitido por la señal principal de Canal RCN y a través del canal oficial de YouTube de Canal RCN, con una completa cobertura desde el escenario del compromiso.

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