Colombia recibió una buena noticia de la Conmebol en pleno Mundial

Arranca una nueva historia para las selecciones que clasificaron para los dieciseisavos de final y para Colombia que tendrá que dejar atrás el hecho de ser líder en la fase de grupos y sacar adelante las siguientes fases que serán definitivas para poder llegar a escenarios históricos.

Lea también Colombia se juega la vida vs Ghana: una estadística complica en 16avos de final

Aunque Colombia fue líder y Ghana uno de los mejores terceros, en el papel parecería que los colombianos tienen la ventaja por ese detalle de las posiciones en la tabla de los dos grupos. Ahora inicia una nueva historia y un camino que será mucho más complicado para las selecciones que están en la pelea por llegar a la final.

Esta será la primera vez que se enfrenten en la historia y qué mejor que en unos dieciseisavos de final de un Mundial. Antes de ese enfrentamiento, la Conmebol destacó a la Selección Colombia después de los tres partidos de la fase de grupos. Un envión anímico para algunos jugadores de cara a este duelo con los ghaneses.

LA CONMEBOL ELIGIÓ A TRES COLOMBIANOS EN EL EQUIPO IDEAL DE FASE DE GRUPOS

Para este Mundial de 48 selecciones, la Conmebol tuvo a seis participantes como Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay. De esas, solo cinco pasaron a los dieciseisavos tras la eliminación y el papelón de los uruguayos que volvieron a quedar afuera en fase de grupos como sucedió en 2022.

Tras la fase de grupos, la Conmebol eligió al equipo ideal de Sudamérica tras esa primera instancia. Colombia fue la que más jugadores tuvo junto con Brasil con tres futbolistas. El ente sudamericano puso a dos de Ecuador, dos de Argentina y un paraguayo.

Un borrón claro a Uruguay que no consiguió victorias ni los resultados para quedarse en el certamen mundialista. Colombia superó a Uzbekistán, a la República Democrática del Congo y empató con Portugal. Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez y Luis Díaz fueron los elegidos por la Conmebol.

Lea también DT argentino y leyenda de Boca se ofreció a la Liga BetPlay: dos clubes lo buscaron

Como lateral derecho, Daniel Muñoz jugó dos partidos como titular y es el goleador de Colombia en el Mundial con dos goles. Su llegada al área le permite estar en el mejor onceno de la Conmebol. En la defensa, Dávinson Sánchez estuvo firme para desactivar opciones de sus rivales. Además, marcó un gol ante Portugal, que infortunadamente no subió al tanteador por un milimétrico fuera de juego.

Aunque Luis Díaz no ha tenido su mejor Mundial lejos de ser ese regateador amenazante del Bayern Múnich, ha sido un problema para algunos defensores y ya se reportó con una asistencia y con un gol. Necesitará tener más pegada para seguir cosechando buenas estadísticas en su primera Copa del Mundo.

EL XI DE LA FASE DE GRUPOS QUE ELIGIÓ LA CONMEBOL

Uruguay no tuvo candidatos para componer un equipo ideal después de la pobre cara del seleccionado dirigido por Marcelo Bielsa. Sin jugadores charrúas, las demás selecciones sí tuvieron representantes en el onceno de la Conmebol con tres de Brasil y tres de Colombia.

Ecuador también dejó a dos jugadores en ese equipo ideal después de sellar la clasificación frente a Alemania. Paraguay logró clasificar y un representante paraguayo fue elegido por la Conmebol.

Lea también Inglaterra le teme a Colombia: referentes celebran por evitarlos en 16avos de final

Así las cosas, el ente sudamericano designó el mejor onceno de la fase de grupos con el protagonismo de Alisson Becker; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Lisandro Martínez, Piero Hincapié; Bruno Guimaraes, Julio Enciso, Pedro Vite; Vinícius Júnior, Lionel Messi y Luis Díaz.

Un equipo que puede fácil llegar a instancias definitiva en caso de juntarse en alguna edición mundialista con grandes estadísticas individuales de cada futbolista. Habrá que esperar si en dieciseisavos mantienen el nivel para aspirar a que sus selecciones lleguen lo más lejos posible.