Cali se 'arma' para el 2026-II: dos jugadores llegaron a un acuerdo

Rafael Dudamel recibió el apoyo y el respaldo de la institución y ahora tendrá que responder a esa confianza con la clasificación en el segundo semestre. El Deportivo Cali lleva varias temporadas sin poder luchar en fases finales y las eliminaciones han costado bastante a jugadores y al cuerpo técnico.

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Poco a poco, el segundo semestre del Cali viene tomando forma con fichajes y con renovaciones que ilusionan bastante y que mantienen la confianza de los hinchas en tener un buen semestre.

Por esta razón, desde que acabó el torneo, Deportivo Cali ha buscado las maneras de armarse de la mejor forma para poder competir de buena forma en el segundo semestre del 2026 e intentar llegar a las fases finales, y por qué no, ser campeones, algo que no sucede desde el 2021-II.

LAS DOS RENOVACIONES QUE ILUSIONAN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

En los últimos días, el Cali ya había definido la salida de algunos de sus jugadores. Por medio de un comunicado indicaron que los dos arqueros, Miguel Sánchez, Marco Espíndola y el lateral derecho Luis Manuel Orejuela ya no hacen parte en este 2026-II.

Además de estas tres bajas del cuadro azucarero, se suman también las de Julián Quiñones, Yani Quintero y Michael Aponzá. La zaga defensiva que se debilita por las salidas de Luis Orejuela y Quiñones, lateral y defensor central. También la novedad de no haber llegado a un acuerdo con Andrés Correa ni Felipe Aguilar.

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Cali ofrece seis meses para los jugadores que busca renovar y Fabián Viáfara y Avilés Hurtado llegaron a un acuerdo para seguir en este segundo semestre en la institución. El vínculo del lateral derecho y del delantero será hasta finales del 2026 a la espera de las decisiones que pueda tomar el elenco azucarero para el 2027.

De esa manera, Avilés Hurtado y Fabián Viáfara lograron asegurar la continuidad en la institución azucarera para los siguientes seis meses. Los verdiblancos cuentan con un goleador, referente y capitán para el segundo semestre, al igual que con la explosividad del lateral derecho.

PRIMEROS FICHAJES DE CALI PARA ÉL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2026

Todavía no ha habido muchas novedades en cuanto a las altas del Deportivo Cali. Las ausencias han impactado fuertemente, sobre todo en la parte defensiva y esos son los intereses del cuadro azucarero con la necesidad de armar bien su parte de atrás para generar seguridad de cara al segundo semestre.

Uno de los primeros jugadores que podría llegar a la institución verdiblanca es nada más ni nada menos que el lateral derecho, Kalazán Suárez. Con el ex Internacional de Bogotá ya llegaron a un acuerdo que se confirmará su incorporación dependiendo de los exámenes médicos que deberá pasar.

Kalazán Suárez competirá en la banda derecha con Fabián Viáfara que acaba de renovar su contrato por los próximos seis meses. Además de esta novedad en ese sector, quieren reforzar la banda izquierda por la salida de Andrés Correa. El lateral que quiere Rafael Dudamel es Edwin Velasco con el que ya trabajó en el Deportivo Pereira.