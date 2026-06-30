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Mundial 2026

🔴EN VIVO🔴La Suplente: Francia vs Suecia | Copa Mundial de la FIFA 2026

Deportes RCN ofrece las reacciones a uno de los partidos más llamativos de 16avos. de final.
Deportes RCN

La Copa del Mundo 2026 continúa con las emociones de los dieciseisavos de final y este martes será el turno para uno de los cruces más atractivos de la jornada. Francia y Suecia se enfrentan en busca de un lugar entre las 16 mejores selecciones del torneo.

Como es habitual, La Suplente llevará todas las reacciones, el análisis y los momentos más destacados de este compromiso, con el cubrimiento especial de Deportes RCN durante el desarrollo del encuentro.

La Suplente RCN - Francia vs Suecia EN VIVO

El partido podrá verse en Colombia a través de la señal principal de Canal RCN, además del canal de YouTube de Canal RCN y la App del Canal RCN, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle de esta llave de eliminación directa.

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Rival de Francia o Suecia en octavos de final

El ganador de la serie avanzará a los octavos de final, donde ya espera Paraguay, selección que dio uno de los grandes golpes del Mundial al eliminar a Alemania en una dramática definición por penaltis.

Se espera un compromiso de alta intensidad, con dos selecciones que llegan decididas a seguir en carrera por el título y conscientes de que un solo error puede significar la despedida del certamen que se disputa en Norteamérica.

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Mientras rueda el balón, La Suplente ofrecerá las principales reacciones, los momentos más destacados y el análisis de todo lo que ocurra dentro y fuera de la cancha durante este duelo mundialista.

Además, DeportesRCN.com llevará el minuto a minuto y todas las emociones de este y de cada uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.

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