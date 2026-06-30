🔴EN VIVO🔴La Suplente: Francia vs Suecia | Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa del Mundo 2026 continúa con las emociones de los dieciseisavos de final y este martes será el turno para uno de los cruces más atractivos de la jornada. Francia y Suecia se enfrentan en busca de un lugar entre las 16 mejores selecciones del torneo.

Como es habitual, La Suplente llevará todas las reacciones, el análisis y los momentos más destacados de este compromiso, con el cubrimiento especial de Deportes RCN durante el desarrollo del encuentro.

La Suplente RCN - Francia vs Suecia EN VIVO

El partido podrá verse en Colombia a través de la señal principal de Canal RCN, además del canal de YouTube de Canal RCN y la App del Canal RCN, para que los aficionados no se pierdan ningún detalle de esta llave de eliminación directa.

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Rival de Francia o Suecia en octavos de final

El ganador de la serie avanzará a los octavos de final, donde ya espera Paraguay, selección que dio uno de los grandes golpes del Mundial al eliminar a Alemania en una dramática definición por penaltis.

Se espera un compromiso de alta intensidad, con dos selecciones que llegan decididas a seguir en carrera por el título y conscientes de que un solo error puede significar la despedida del certamen que se disputa en Norteamérica.

Mientras rueda el balón, La Suplente ofrecerá las principales reacciones, los momentos más destacados y el análisis de todo lo que ocurra dentro y fuera de la cancha durante este duelo mundialista.

Además, DeportesRCN.com llevará el minuto a minuto y todas las emociones de este y de cada uno de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebra en México, Estados Unidos y Canadá.