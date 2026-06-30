Pékerman confesó todo con Colombia y Argentina: ¿Por quién va en el Mundial?

Colombia sigue dando de qué hablar en el Mundial, y Argentina también va en busca de ese sueño de ser campeón de manera consecutiva para alzar el cuarto título en su historia. De hecho, ambas selecciones podrían verse las caras en un futuro con la posibilidad de toparse en el camino de los cuartos de final.

La primera prueba en dieciseisavos de final para Colombia será Ghana, un equipo físico y compacto que llegó a esta instancia como tercero del Grupo L. Mientras que Argentina tendrá que medirse nada más ni nada menos que con la revelación de la Copa del Mundo, Cabo Verde.

Estas dos selecciones luego tendrían que medirse con Suiza o Argelia en el camino colombiano y Australia o Egipto en el de los argentinos. La única forma en la que se pueden enfrentar será en cuartos de final, algo que lamentó José Néstor Pékerman, entrenador que dejó huella en ambos países.

JOSÉ NÉSTOR PÉKERMAN SE DECANTÓ POR SU FAVORITA: ¿COLOMBIA O ARGENTINA?

A sus 76 años, José Néstor Pékerman se ha dedicado a ver fútbol, y seguir de cerca las emociones del Mundial. Estuvo en los partidos de la Selección Colombia y se saludó con sus ex dirigidos de la ‘Tricolor’. Tampoco deja de lado a Argentin, tanto así que afirmó que quiere una final entre colombianos y argentinos.

La única forma en la que se podían ver en una final era si Colombia clasificaba como segundo. Ahora se podrían ver en los cuartos de final si ambas selecciones pasan las primeras dos instancias finales.

Ante esto, el entrenador argentino confesó en Olé que, “para mí, sería un duelo de mucha felicidad (si se encuentran en cuartos de final). Contento por el que gane y por el que pierde voy a estar muy triste. Pero sería también justo”. Un hincha más de Colombia por lo hecho del 2012 al 2018.

LAMENTÓ QUE COLOMBIA Y ARGENTINA NO SE PUEDAN VER EN UNA FINAL

Además del gusto por las dos selecciones, una de su nacimiento y la otra por el tiempo que dirigió y por los Mundiales a los que llevó a Colombia en 2014 y 2018, confesó que quería ver este duelo en una final que pueda, o bien consagrar a los argentinos como bicampeona o que los colombianos tengan la primera chance de quedar campeones.

En ese orden de ideas, José Néstor afirmó que, “me gustaría que más que un cruce, jugaran la final, porque la final sería fantástico, si Argentina repite final sería extraordinario, al igual que Colombia llegando a su primera final”.

Gracias a que Colombia selló la clasificación como líder el Grupo K, evita a toda costa la posibilidad de enfrentar a Argentina en una final. Los colombianos enfrentarían a la ‘Albiceleste’ en cuartos de final, misma instancia en la que firmaron la mejor participación en un Mundial en Brasil 2014.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

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16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.