Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este martes 30 de junio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este martes 30 de junio con una nueva jornada de 16avos. de final. En total se disputarán tres compromisos que seguirán definiendo a las selecciones clasificadas a los octavos.

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Los tres partidos del martes - Mundial 2026

La programación comenzará con el duelo entre Costa de Marfil y Noruega, previsto para las 12:00 del mediodía (hora colombiana) en Dallas. El compromiso será transmitido por DSports y el vencedor avanzará a los octavos de final para enfrentar a Brasil.

Canal RCN transmite Francia vs Suecia

Más adelante será el turno de uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Francia se medirá con Suecia desde las 4:00 p. m. (hora colombiana) en Nueva York, en un partido entre dos selecciones que aspiran a pelear por el título.

Este compromiso podrá verse por la señal principal de Canal RCN, además del canal de YouTube de Canal RCN y la app de Canal RCN, mientras que DeportesRCN.com realizará el cubrimiento completo con minuto a minuto, videos, goles y todas las incidencias.

La jornada finalizará con el enfrentamiento entre México y Ecuador, programado para las 8:00 p. m. (hora colombiana) en Ciudad de México. El partido será transmitido por Win Sports.

El ganador de este compromiso conocerá rápidamente su próximo rival, ya que en los octavos de final enfrentará al vencedor de la llave entre Inglaterra y República Democrática del Congo, programada para el miércoles 1 de julio.

DeportesRCN.com, con todas las emociones de la Copa del Mundo

Como ha ocurrido desde el inicio de la Copa del Mundo, DeportesRCN.com llevará el seguimiento detallado de los tres encuentros con todas las novedades, estadísticas, videos y reacciones de cada uno de los compromisos.

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Los 16avos. de final del Mundial 2026 continuarán desarrollándose durante toda la semana y se extenderán hasta el próximo viernes 3 de julio, día en el que Colombia enfrentará a Ghana en busca de un lugar entre las 16 mejores selecciones del campeonato.

Programación de este martes 30 de junio (hora colombiana)

Costa de Marfil vs. Noruega (12:00 m., DSports)

Francia vs. Suecia (4:00 p. m., Canal RCN, YouTube y app de Canal RCN)

México vs. Ecuador (8:00 p. m., Win Sports).

*Todos los partidos tendrán cobertura especial de DeportesRCN.com.