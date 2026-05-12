Rodrigo Ureña fue una de las grandes figuras en la victoria 1-0 de Millonarios FC frente a Llaneros FC por la Copa Colombia 2026. El mediocampista chileno lideró el equilibrio del equipo en la mitad del campo y, tras el compromiso, dejó claro que el plantel ya piensa en los próximos desafíos, especialmente en el duelo internacional frente a São Paulo FC.

¿Enfocados en Sao Paulo? "Queremos dejar la bandera de Colombia al frente"

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Luego del triunfo en el estadio Metropolitano de Techo, Ureña destacó la importancia de mantener la concentración pese al desgaste físico que acumula el equipo en las últimas semanas. “Tengo que salir enfocado en lo que viene partido a partido y obviamente con el objetivo claro de también poder pasar en Copa Sudamericana”, afirmó el volante.

El chileno reconoció que el calendario exigente ha obligado a Millonarios a realizar un gran esfuerzo físico y mental, aunque dejó claro que el grupo mantiene intacta la ambición de competir en todos los torneos.

“Sabemos que venimos con un desgaste importante, obviamente no es excusa, pero nosotros tenemos que tratar salir a ganar en todas las canchas y como un equipo grande es lo que te pide”, comentó.

Además, Ureña resaltó la presión constante que significa defender la camiseta de Millonarios y aseguró que el equipo entiende perfectamente las exigencias de la hinchada. “Somos un equipo grande y tenemos que ganar. Y la gente te lo exige. La presión siempre está”, señaló.

Ureña, figura contra Llaneros palpita los próximos partidos de Millonarios

Aunque el mediocampista mencionó inicialmente el compromiso frente a Patriotas Boyacá, también enfocó parte de sus declaraciones en el importante duelo internacional contra São Paulo: "Para nosotros, el partido más importante que viene, es Patriotas, la verdad que somos un equipo grande y tenemos que ganar".

“El partido del martes va a ser un partido completo, difícil, pero tenemos que tratar de representar de la mejor forma a Colombia, porque también queremos dejar la bandera de Colombia al frente”, concluyó Ureña.

El equipo bogotano enfrentará a Patriotas el viernes y el martes a Sao Paulo en el mítico Morumbí, por la jornada 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.