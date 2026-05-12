El futuro de José Mourinho continúa generando expectativa en Europa luego de sus recientes declaraciones tras el empate 2-2 entre Benfica y Braga, resultado que complicó al conjunto lisboeta en la recta final de la Liga de Portugal. El técnico portugués evitó confirmar su continuidad y dejó abierta la posibilidad de definir su destino una vez finalice el campeonato.

José Mourinho aumenta rumores sobre Real Madrid tras hablar de su futuro en Benfica

Durante la rueda de prensa posterior al compromiso, Mourinho fue consultado nuevamente sobre los rumores que lo vinculan con un posible regreso al Real Madrid, escenario que ha tomado fuerza en la prensa española e internacional en las últimas semanas. Aunque el entrenador insistió en que no ha negociado con otro club, tampoco garantizó su permanencia en Benfica.

“La última semana del campeonato no es para pensar en el futuro, en contratos”, afirmó Mourinho, quien aseguró que solo hablará de su destino después del partido frente al Estoril Praia, correspondiente a la última jornada de la liga portuguesa.

Mourinho rompe el silencio sobre Benfica y deja abierta la puerta al Real Madrid

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El estratega portugués explicó que decidió aislarse completamente de cualquier conversación externa para enfocarse exclusivamente en el cierre de temporada: “Desde el momento en que entramos en esta última fase, decidí que no quería escuchar a nadie”, comentó el técnico, aumentando aún más las especulaciones sobre su continuidad.

Las versiones sobre un eventual regreso al Real Madrid surgieron en medio de la incertidumbre que rodea el futuro deportivo del club español y la posibilidad de un relevo en el banquillo. Mourinho, quien dejó una huella importante durante su etapa en el conjunto merengue, aparece nuevamente como uno de los nombres relacionados con el equipo madrileño.

Mientras tanto, el empate frente al Braga dejó al Benfica en el tercer lugar de la clasificación cuando resta solo una jornada por disputar, aumentando la presión sobre Mourinho y el equipo en la lucha por asegurar un cupo importante en competiciones europeas.

Las preguntas de los periodistas fueron en gran medida sobre este tema, aunque el entrenador portugués rehusó, como ha venido haciendo en los últimos días, dar detalles sobre cuál será su siguiente paso.

"Y me quedo en eso, porque no quiero empezar la próxima temporada sancionado. Solo falta un partido, solo faltan ocho días (...). Tranquilos, solo falta una semana", concluyó el técnico portugués.