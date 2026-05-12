[Video] Desahogo en Millonarios: así fue el gol de Leo Castro en Copa Betplay

Millonarios FC logró una trabajada victoria 1-0 frente a Llaneros FC en el estadio Metropolitano de Techo, en compromiso correspondiente a la Copa Betplay 2026. El conjunto albiazul sufrió más de lo esperado, pero terminó encontrando el triunfo gracias a un gol decisivo de Leonardo Castro en la recta final del encuentro.

Desahogo en Millonarios: así fue el gol de Leo Castro en Copa Betplay

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El partido comenzó con sorpresa para Millonarios, ya que Llaneros salió decidido a atacar desde los primeros minutos. Apenas al minuto 7, el equipo visitante generó la primera gran opción del compromiso y estuvo muy cerca de abrir el marcador, aunque la definición terminó desviándose y el conjunto bogotano logró salvarse.

Con el paso de los minutos, Millonarios intentó tomar el control del balón y generar peligro en campo contrario, pero Llaneros continuó mostrando orden defensivo y peligrosidad en ataque. Antes del descanso, el equipo visitante volvió a acercarse con claridad, aunque nuevamente falló en la definición y dejó el marcador igualado 0-0 al término del primer tiempo.

Leo Castro marcó un importante gol para Millonarios: victoria 1-0 contra Llaneros

En la segunda mitad, el compromiso mantuvo la intensidad. Llaneros volvió a inquietar sobre el minuto 70 con una acción que estuvo cerca de convertirse en gol, pero el palo y una destacada intervención del arquero Novoa evitaron la caída del arco embajador.

Cuando parecía que el empate sería definitivo, apareció la experiencia de Leonardo Castro. Al minuto 80, el delantero se ubicó de gran manera dentro del área y aprovechó una oportunidad para enviar el balón al fondo de la red, marcando el 1-0 definitivo para Millonarios.

El gol desató la celebración del equipo capitalino, que terminó asegurando una victoria clave en el inicio de su participación en la Copa Betplay. Además del resultado, Millonarios mostró capacidad de reacción en un partido complejo y sumó tres puntos importantes ante un Llaneros que complicó durante gran parte del compromiso.