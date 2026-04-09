¿Entrenador extranjero? Primer opcionado para dirigir al Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga no pasa sus mejores en la recta final de la Liga BetPlay. Tras la derrota ante Águilas Doradas, el club santandereano tendría técnico interino para el duelo frente a Boyacá Chicó, mientras se define la situación de Leonel Álvarez. Algunos periodistas y medios de comunicación se han encargado de dar algunos nombres que podrían suceder al carismático DT.

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Aunque la institución no ha hecho oficial la salida del estratega antioqueño, versiones cercanas indican que no estará en el banco el próximo domingo en el estadio Américo Montanini. La dirigencia y el entrenador adelantan conversaciones para resolver temas contractuales, en medio del bajón deportivo del equipo.

La racha negativa, con caídas ante Junior, Santa Fe, América y Águilas, dejó al equipo al borde de salir del grupo de los ocho. Ante este panorama, el interinato recaería en Andrey Moreno, quien dirigiría el entrenamiento y asumiría el compromiso frente a Chicó.

Bucaramanga aún mantiene opciones de clasificación, a solo tres puntos de la zona de privilegio. Con un calendario exigente por delante, el reto inmediato del técnico interino Andrey Moreno, o del nuevo cuerpo técnico, será recomponer el rumbo mientras la directiva define al nuevo técnico en propiedad.

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Algunos periodistas de la región han manifestado la actualidad del equipo en las últimas horas, es el caso de Jotas Mantilla, narrador y talento de Win Sports, quien comentó que la práctica de este jueves estuvo a cargo del técnico interino.

El referente de opinión publica señaló que había escuchado el nombre de Pablo Peirano, por parte de Pacho Vélez, integrante de la mesa de LA FM. El técnico uruguayo ha sido nombrado por varios equipos tras su salida de Independiente Santa Fe, entren ellos el Deportivo Cali antes de que asumiera Rafael Dudamel.

Pablo Peirano fue despedido de Nacional de Uruguay, aunque su rendimiento fuera superior al 70 por ciento, tras el 0-0 contra Wanderers.

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El 9 de octubre de 2023, se oficializó su vinculación con el equipo colombiano, en 2015 Peirano fue asistente técnico de Santa Fe, de Gerardo Pelusso. En el Torneo Apertura 2024 llega hasta la final perdiéndola en la tanda de penaltis frente al Atlético Bucaramanga.

En 2025, el Santa Fe de Peirano clasificaría a la Copa Libertadores de ese año, pero el equipo cardenal sería eliminado en la segunda ronda del torneo después de un agónico partido de vuelta contra Deportes Iquique, que perdería en la tanda de penales.

Después de un decepcionante inicio en el Torneo Apertura 2025 y la derrota contra Iquique, Peirano fue despedido de su cargo el 26 de febrero de 2025, después de un comunicado por la directiva del club.