Envigado le da a Rivadavia el fichaje que reemplazará a Villa

Envigado se vuelve a robar el protagonismo en el mercado de fichajes del Fútbol Profesional Colombiano al enviar a otra de sus jóvenes figuras rumbo al fútbol internacional, justamente hacia la primera división de Argentina.

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Independiente Rivadavia es el protagonista en esta ocasión, ya que se habría quedado sin su delantero estrella, Sebastián Villa, con quien finalmente se pudo concretar su traspaso a Boca Juniors. Frente a esta situación, Independiente comenzó a buscar nuevas alternativas y desde Envigado le respondieron con el nombre de Luis Díaz, con quien ya habría negocios avanzados.

Independiente Rivadavia y Envigado hacen negocio por Luis Díaz

El mercado de fichajes en el fútbol argentino sigue teniendo protagonismo colombiano y se espera que Independiente Rivadavia haga oficial la incorporación del extremo Luis Díaz, procedente de Envigado FC, en las próximas horas, una apuesta por rejuvenecer su ataque y cubrir el vacío que dejó la salida de Sebastián Villa.

Díaz viene de destacarse con la camiseta de Envigado, quedando recientemente campeón del Torneo Betplay 2026, lo que despertó el interés de varios equipos gracias a su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para jugar por ambos costados del frente de ataque.

Finalmente, Independiente Rivadavia aceleró las negociaciones y consiguió cerrar su contratación para afrontar el segundo semestre de la temporada, convencido de que puede convertirse en una de las revelaciones de la Liga Profesional Argentina.

El principal desafío para el colombiano será reemplazar a Sebastián Villa, quien dejó una huella importante en el conjunto mendocino. El extremo antioqueño fue uno de los jugadores más determinantes del equipo gracias a su velocidad, desequilibrio y aporte goleador, convirtiéndose en una de las principales referencias ofensivas de Independiente Rivadavia durante su etapa en el club.

¿Cómo le fue a Luis Díaz con Envigado?

El delantero de 22 años debutó como futbolista profesional en la temporada 2021 y consiguió sumar 130 partidos, incluyendo los de la Copa Libertadores Sub 20 en 2023, completando más de 9.400 minutos dentro del campo de juego en los cuales se pudo reportar con 14 goles y 5 asistencias. Además de haber tenido la oportunidad de levantar el trofeo del Torneo Betplay 2026 de apertura.