Nacional busca la salida de otros 2 jugadores en pleno inicio de Liga Betplay

Atlético Nacional comienza un nuevo reto en el Fútbol Profesional Colombiano, esta vez de la mano de Lucas González, quien asumió la dirección técnica del club tras la salida de Diego Arias y llegó haciendo varias modificaciones en la plantilla de jugadores.

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Bajo el mando de González se confirmó la salida de David Ospina, Juan Bauzá y Dairon Asprilla, pero las directivas del club también tomaron decisiones con respecto al futuro de las jóvenes figuras que militan en la cantera, en donde Samuel Martínez es uno de los principales protagonistas por su salida a Liverpool, pero en los planes también estaría darle experiencia y minutos a nivel profesional a Simón García y José Escorcia.

Nacional le busca equipo a otros 2 canteranos

El 'verde paisa' había mantenido un perfil bastante bajo en la presente edición del mercado de fichajes y no se conoce, hasta el momento, la contratación de nuevos jugadores, solamente la de Franco Armani y un par de regresos de jugadores que estaban en condición de préstamo.

Sin embargo, se ha venido hablando de la incorporación de tres jugadores más, en donde aparecen los nombres de Andrés Reyes y Elías Cabrera.

Por el momento no se ha hecho nada oficial, pero lo que si se tendría claro es que se sigue buscando la proyección de más jugadores de la cantera en equipos del exterior, tal como fue el caso de Samuel Martínez con Liverpool.

El 'verde paisa' se ha caracterizado por tener una de las canteras más prometedoras del FPC y también de los que realiza mejores movimientos en el mercado de fichajes, por lo que tendría pensado hacer el mismo proceso de internacionalización con el volante de primera línea Simón Rojas y al extremo José Escorcia.

Ambos jugadores brillaron con la Selección Colombia coronándose campeones en el Sudamericano Sub17 y esto podría llegar a facilitar el proceso, aunque por el momento no hay nada oficial.

Estos son los cambios en la plantilla de Nacional

Ya se confirmaron regresos de tres jugadores que se encontraban en condición de préstamo, pero así mismo se ve un golpe duro en la plantilla con la salida de 8 jugadores, situación que preocupa, ya que no se han encontrado los respectivos reemplazos.

Salidas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García, Fabio Martínez, Harlem Castillo, Kevin Cataño.

Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García, Fabio Martínez, Harlem Castillo, Kevin Cataño. Llegadas: Lucas González (DT), Yeicar Perlaza, Franco Armani, Kevin Parra, Luis Marquínez.

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Ewil Murillo no jugará en Nacional

El bogotano hizo la repesca de Yeicar Perlaza de Independiente Santa Fe y luego se dio a conoce una versión sobre un supuesto interés por el mediocampista, Ewil Murillo, quien también pertenece al cuadro cardenal.

Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer una nueva versión de los hechos en donde se reveló que, aunque Santa Fe si le estaría buscando un nuevo equipo, Nacional no es uno de los interesados.