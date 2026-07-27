El domingo 26 de julio, Boca Juniors, uno de los equipos más grandes del continente americano, perdió 3 goles a 0, en condición de visitante, con Deportivo Riestra. La derrota generó un profundo malestar en los hinchas del club xeneize.

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Montero, señalado por la hinchada

Uno de los apuntados por la prensa partidaria y los mismos aficionados del equipo fue el portero colombiano Álvaro Montero, quien salió como titular. Al exjugador de Millonarios FC lo responsabilizan de dos de los tantos encajados.



Tras el partido, el guardameta, cuando el plantel de Boca se dirigía hacia el bus, mostró señales de dolor, las cuales fueron cuestionadas por los mismos fanáticos. Al parecer, tenía molestias en su pierna derecha.

¿Montero está lesionado?

De inmediato, la prensa gaucha abordó el tema e indicó que el jugador no tiene ninguna lesión y que podrá estar disponible para el juego de esta semana por la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.



“Boca perdió 3-0 ante Riestra en el debut del Torneo Clausura y al dolor de la goleada se sumó un susto que duró poco. Las cámaras captaron a Álvaro Montero abandonando el campo con visibles gestos de dolor en su pierna derecha y la imagen se viralizó de inmediato. Pero la respuesta es simple y tranquilizadora: no hay lesión. Las molestias del arquero colombiano fueron consecuencia de un choque con Marco Pellegrino, no le realizarán estudios y estará disponible para el viaje a Chile, donde el jueves el Xeneize enfrentará a O’Higgins en la vuelta de los 16avos de la Copa Sudamericana”, dijo TyC Sports.

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¿Montero seguirá siendo el titular?

“El episodio que generó el debate ocurrió en el segundo tiempo del partido en el Guillermo Laza. Montero sufrió un impacto del zaguero que le dejó una molestia en la pierna derecha y, al momento de retirarse del campo, las cámaras lo captaron tomándose la zona afectada en reiteradas ocasiones. La imagen, compartida en redes sociales, encendió la alarma entre los hinchas xeneizes y abrió un debate que tuvo dos lecturas: los que se preocuparon por una posible lesión y los que desconfiaron del gesto del arquero tras una actuación muy cuestionada”, añadió.



Muchos hinchas del conjunto azul y oro piden que el portero colombiano no sea titular para el compromiso por Copa Sudamericana. Habrá que esperar para conocer si esto se concreta o no.













