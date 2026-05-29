Envigado superó a Real Cartagena y es campeón del Torneo BetPlay-I 2026

Envigado FC dio un paso importante hacia el objetivo de conseguir el ascenso a la primera división del Fútbol Profesional Colombiano, después de derrotar en la gran final del Torneo BetPlay-I de 2026 a Real Cartagena.

El equipo naranja se impuso con un marcador global de 4-3, luego de haber ganado 3-2 el encuentro de ida y empatado 1-1 el compromiso de vuelta este viernes 29 de mayo.

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Stiwart Acuña confirmó el título de Envigado

Este viernes 29 de mayo, Envigado hizo valer su condición de local para lograr el título, luego de empatar 1-1 en el encuentro de vuelta de la gran final gracias a la anotación conseguida por Stiwart Acuña.

Los naranjas celebraron el campeonato en el minuto 13, después de que Acuña controlara el esférico al borde del área. El atacante se acomodó para sacar un fuerte remate de derecha que superó la resistencia del guardameta Guillermo Gómez.

En el complemento del partido, Envigado aguantó las arremetidas de Real Cartagena, que con más ganas que orden, intentó igualar el partido.

Los heroicos no contaron con la precisión ni la efectividad necesaria para marcar, por lo que vieron postergada la posibilidad de celebrar el título.

En el minuto 86, los visitantes lograron el empate del duelo y el descuento de la serie con tanto de Fredy Montero desde el punto penal.

¿Qué necesita Envigado para ascender?

Al quedarse con el título del primer semestre en el Torneo BetPlay, Envigado dio un paso importante en su objetivo por conseguir el ascenso a la primera división.

El equipo antioqueño tiene asegurada su participación en la gran final del año, pero además, podría ascender en caso de ganar el certamen del segundo semestre o incluso, siendo líder de la tabla de la reclasificación.