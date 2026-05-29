El exjugador portugués Luis Figo, que supo vestir los colores del FC Barcelona y Real Madrid de España, se pronunció, en las últimas horas, sobre la Selección Colombia de Mayores.

Palabras de Luis Figo

En una pequeña entrevista con ESPN, Figo fue consultado por el Colombia vs. Portugal, partido que corresponderá a la tercera fecha del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

Sin rodeos y en un tono un poco jocoso, Luis Figo le mandó un tajante mensaje a la Selección Colombia, que ya está concentrada de cara al certamen. “Que tengan cuidado con Portugal”, expresó.

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¿Qué equipo ganará el grupo K?

Es muy posible que la Selección Colombia y el equipo de Cristiano Ronaldo se disputen el primer lugar del grupo K. República Democrática del Congo y Uzbekistán son los otros integrantes de la zona.



Y ya que se habla de la tricolor, esta, de la mano del director técnico argentino Néstor Lorenzo, adelantó el día jueves 28 de mayo su cuarto día de entrenamiento rumbo a la cita orbital.

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Detalles que entrega la FCF

“La Selección Colombia completó hoy su cuarto día de trabajo al mando del director técnico Néstor Lorenzo en el estadio de Techo. Las labores comenzaron pasadas las 10 de la mañana. El plantel se ejercitó en el gimnasio durante veinte minutos para luego finalizar el calentamiento en el campo de juego”, señaló la FCF.



“Respecto al eje central del entrenamiento, el equipo trabajó distintos ejercicios enfocados en la fase ofensiva, abarcando desde conceptos micro hasta macro en mitad de cancha. Para culminar, el cuerpo técnico dividió al grupo en dos para disputar duelos de 1vs1, 2vs1, 2vs2 y 3vs3”, añadió.