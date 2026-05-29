Hace apenas unos minutos, la Selección Colombia Femenina anunció la lista de jugadoras convocadas para lo que serán las últimas dos jornadas de la Liga de Naciones de la Conmebol.

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Colombia se lo juega todo

El combinado patrio, que es dirigido por Angelo Marsiglia, busca la clasificación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. Uruguay y Paraguay serán los rivales de la tricolor.



“La Selección Colombia Femenina de Mayores disputará un encuentro que puede asegurar de manera directa su clasificación a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. La Sele se medirá ante Uruguay para firmar el tiquete directo a la cita orbital. De esta manera, el director técnico Angelo Marsiglia anuncia la convocatoria de 23 jugadoras para la jornada 8 y 9 de la CONMEBOL Liga de Naciones 2025-2026”, señaló la FCF.

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Cali recibirá a la tricolor

“Cali, llegó el momento de demostrar por qué son la casa de la Selección Colombia Femenina. Es hora de llenar el Pascual Guerrero, teñirlo de amarillo y llevar en cada canto, en cada aplauso y en cada bandera la fuerza de un país que sueña en grande”, añadió.



Se espera que la Selección Colombia Femenina pueda tener muy buenos partidos ante Uruguay y Paraguay. Los hinchas del equipo cafetero sueñan con dos victorias. Habrá que esperar para conocer si esto sucede.

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Estas fueron las convocadas

