Enzo reveló la clave para la remontada: "Vamos más allá de las adversidades"

Enzo Fernández, autor del gol agónico que le dio el triunfo por 3-2 a Argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, destacó tras el final del encuentro la actitud del equipo y subrayó que el seleccionado «nunca se da por vencido más allá de las dificultades».

«Tenemos un grupo fenomenal, un grupo que nunca se da por vencido más allá de las dificultades, más allá de las adversidades. Estamos juntos siempre», expresó el volante del Chelsea inglés, cuyo tanto en el minuto 93 hizo delirar a la afición albiceleste y permitió dar vuelta un partido en el que Egipto vencía por 2-0.

«Venía anhelando el gol hace como 3 años, después del mundial de Catar. Agradezco a Dios poder vivir estos momentos, soy un privilegiado», añadió Fernández, que agradeció además el apoyo de la afición hasta el último minuto.

Consultado por si el triunfo ante Egipto representa un punto de inflexión en la búsqueda de Argentina por el bicampeonato, consideró que se trata simplemente de «un pasito más» y resaltó que «ya pasaron cuatro años» de la coronación en Catar 2022 y que «al final el fútbol se olvida de lo que pasó antes».

En cuanto a lo futbolístico, enfatizó la «calidad» del equipo argentino y, sobre su gol, expresó: «En los últimos metros hay que aprovechar esas jugadas donde hay espacios, donde hay huecos».

El tanto de Fernández siguió a los goles de Cristian ‘Cuti’ Romero, en el minuto 79 y luego el empate 2-2 de los pies de Lionel Messi en el 84, un tanto que deja a la ‘Pulga’ como máximo anotador del torneo con 8 goles.