[VIDEO] ‘Cuti’ Romero le dio vida a Argentina: cabezazo imposible para descontar vs Egipto

Un partidazo digno de los octavos de final de un Mundial en el que las sorpresas no dejan de ser protagonistas. Argentina se midió con Egipto en un vibrante encuentro en el que Mostafa Shobeir fue la gran figura, pero no pudo detener el envión de los sudamericanos que lucharon hasta el final para empatar y disputar el tiempo extra tras un arranque adverso.

Argentina vino de menos a más con la contundencia en 90 minutos en los que dominó, pero que se topó con un Mostafa Shobeir que negó cualquier oportunidad de gol. Lionel Messi cobró un penal que el guardameta salvó ante una mala ejecución y muy anunciado.

Egipto pegó en el primer tiempo con Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, este último marcó sobre los 67 minutos un segundo tanto que podía marcar la histórica victoria de los africanos en este duelo. Sin embargo, Argentina no bajó los brazos y se acercó en el marcador y, posteriormente, lo igualó todo.

EL DESCUENTO DE CRISTIAN ROMERO

Para llegar al empate, Argentina, que se había estrellado con Mostafa Shobeir durante todo el encuentro tuvo la posibilidad de dar un golpetazo con un centro a la cabeza de Cristian ‘Cuti’ Romero que, como en el partido pasado ante Cabo Verde, el zaguero central apareció nuevamente para romper la defensa egipcia.

El gol de Cristian Romero revitalizó las ilusiones de Argentina que intentó, con ese descuento empatar con siete minutos por delante en el tiempo reglamentario. Además, el cuadro argentino dio el golpe en los últimos minutos con Lionel Messi y con Enzo Fernández, no solo para igualar, sino para evitar el tiempo extra y quedarse con la clasificación para los cuartos de final.

En esta instancia, Argentina tendrá que esperar al ganador de la serie entre Colombia y Suiza que juegan este mismo martes 7 de julio horas más tarde. El seleccionado egipcio compitió, pero no pudo evitar la derrota cuando tenían el resultado a favor.

Así como en los dieciseisavos de final, Argentina volvió a sacar la casta para sellar la victoria y la clasificación para los cuartos de final. Ven cada vez más cerca la posibilidad de llegar a una final y lograr el bicampeonato.