[Video] Argentina lo remontó 3-2 con golazo de Enzo Fernández

Lluvia de goles y emociones en el El Mercedes-Benz Stadium, todo gracias al protagonismo de la Selección de Argentina y la de Egipto, las cuales se encargaron de poner a celebrar a los hinchas cinco goles, pero sin duda alguna el que más se cantó fue el de Enzo Fernández para sentenciar la remontada.

El mediocampista del Chelsea se convirtió en la estrella de la Selección de Argentina tras un certero cabezazo que dejó sin opciones al arquero de Egipto y puso en el marcador el 3-2.

VIDEO: Enzo Martínez anota golazo contra Egipto

Cuando el partido parecía sentenciado y el encuentro parecía que se iba a ir a la prórroga para definir la clasificación a los cuartos de final del Mundial de 2026, apareció Enzo Fernández para darle una última esperanza a la Selección Argentina.

El mediocampista marcó de cabeza al minuto 90+3 gracias a un magistral pase de Lautaro Martínez. El gol del descuento que puso el marcador 3-2 en un encuentro cargado de tensión, emociones y dramatismo hasta el pitazo final.

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Argentina había vivido una tarde complicada desde el comienzo del compromiso con el penal desperdiciado por Lionel Messi en la primera mitad y los goles egipcios habían colocado a la Albiceleste contra las cuerdas. Sin embargo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni nunca dejó de buscar el arco rival y encontró recompensa con goles de Cuti Romero, Lionel Messi y cerró Enzo Fernández.

El tanto llegó tras un certero contrataque protagonizado por Lautaro Martínez y Enzo Fernández cuando el cronómetro marcaba el minuto 90+3, justo en el momento en que muchos pensaban que la clasificación se complicaba.

¿Contra quien jugará los cuartos de final el ganador de Argentina vs Egipto?

En este momento es la Selección de Egipto la que se está quedando con uno de los cupos a los cuartos de final, aunque todavía hay bastante tiempo por recorrer.

Sin embargo, el ganador de esta llave jugará el sábado 11 de julio, en el Estadio Kansas City frente al ganador del encuentro entre Colombia y Suiza.

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Partidos de cuartos de final del Mundial definidos

Jueves 9 de julio – 3:00 p. m.

Francia vs. Marruecos

Viernes 10 de julio – 2:00 p. m.

España vs. Bélgica

Sábado 11 de julio – 4:00 p. m.