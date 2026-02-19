Cinco clubes del exterior se pelean por jugador del Medellín: director deportivo lo confirmó

Deportivo Independiente Medellín es uno en la Liga BetPlay y otro completamente distinto en la Copa Libertadores, o, por lo menos, de acuerdo con lo visto en el debut de la competencia internacional enfrentando a Liverpool de Uruguay. Los ‘Poderosos’ sacaron adelante el juego de ida con un marcador de 1-2 gracias a los goles de Francisco Fydriszewski y Hayen Palacios.

El mediocampo y la zaga defensiva fluyó bien en Uruguay para mantener el resultado y para llegar a poner en riesgo al Liverpool. De hecho, uno de los grandes futbolistas del cuadro antioqueño es nada más ni nada menos que el juvenil Halam Loboa, uno de los descubrimientos de Alejandro Restrepo.

A lo largo de este proceso que lleva Alejandro Restrepo, el director técnico ha subido a varios jugadores al primer equipo. Aparte de Halam, está Gerónimo Mancilla y Luis Maturana, este último que ya ha estado muy conectado con el grupo Manchester City para el futuro.

Halam Loboa nació en Guachené, Cauca en el 2006 y con 19 años hizo su debut dos días después de su cumpleaños. El 9 de mayo se mostró como uno de los jugadores más importantes en el mediocampo del cuadro ‘Poderoso’ sustituyendo a Marcus Vinícius. Desde ese momento, no ha dejado de ser vital en el funcionamiento del club, tanto así que el exterior ya se fijó en él para ficharlo.

FEDERICO SPADA CONFIRMÓ EL INTERÉS DE CLUBES EN HALAM LOBOA

Infortunadamente, Halam Loboa no hizo parte de los procesos de la Selección Colombia Sub-20 que fue tercera del Mundial. Esto le hubiese permitido estar en el radar de los grandes equipos del mundo. Sin embargo, jugar la Copa Libertadores también le puede ayudar a estar en la órbita del exterior.

Debutó con un gran puntaje en el partido ante Liverpool en la Copa Libertadores. Fue su estreno en el torneo internacional y no le pesó afianzarse como uno de los jugadores importantes. Federico Spada, gerente deportivo del Medellín reveló en Despierta Win que ya hay clubes que se fijaron en el mediocampista.

En el programa, el directivo italiano afirmó que, “hablando de Halam, es curioso que ayer en el vuelo de Montevideo a Panamá estuve siete horas desconectado y llegué y había ya cinco equipos del exterior preguntándome por él porque vieron el video de sus jugadas y vieron el partido de su debut”.

Federico Spada ya mantuvo al tanto de la situación a Alejandro Restrepo que ya sabe las condiciones de los otros clubes que quieren contar con el mediocampista de 19 años para el futuro. El director deportivo afirmó, “era su debut internacional, era un partido muy importante para él”.

¿CÓMO LLEGÓ HALAM LOBOA AL MEDELLÍN?

Posteriormente, Federico Spada también reveló cómo fue que llegó el oriundo de Guachené, Cauca para el Deportivo Independiente Medellín, “Halam es un chico que lo trajimos de Academia Alemana de Popayán, lo trajimos hace dos años. Era el capitán del equipo que ganó el Campeonato Nacional el año pasado, es un jugador muy humilde. Llegó en un momento muy difícil por la salida de Homer Martínez a Juárez, donde dejaba un hueco importante en el equipo”.

Además, sentenció que no han pensado en venderlo, “le ganó la posición a Alvarado (Jaime) en su momento y es un jugador que queremos que juegue torneo internacional con nosotros este semestre. Sabemos que no podemos definir los tiempos de una venta porque depende de varios factores, pero lo seguro es que se queda con nosotros”.

Sin embargo, indicó que ya tendrían el reemplazo idóneo en caso de que se vaya, “el reemplazo ya lo tenemos abajo que es Luis Maturana que ya está en Barranquilla con la Selección Colombia Sub-17. Va a jugar los dos partidos amistosos contra Brasil”.