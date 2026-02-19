Tolima se consolida en Venezuela: el buen registro de visitante contra Deportivo Táchira

Llegó la hora esperada para el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) en la Copa Libertadores. El primer turno fue del Deportivo Independiente Medellín que debutó en la Fase II frente al Liverpool de Uruguay en una victoria por lo justo y de manera agónica para el conjunto de Colombia.

Ahora el turno será del Deportes Tolima que aspira sacar un buen resultado en condición de visitante enfrentando al Deportivo Táchira. Este es un partido que se ha repetido en varias ocasiones, por lo general con resultados favorables para los tolimenses.

En esta oportunidad no se puede fallar para sacar adelante la clasificación para la Fase III, instancia en la que se verían las caras con O’Higgins o Bahía, serie que arrancó con triunfo de los chilenos. La ida del cuadro tolimense será en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal, Venezuela y todo se definiría en Ibagué en el Estadio Manuel Murillo Toro.

LOS RESULTADOS DEL DEPORTES TOLIMA ENFRENTANDO AL DEPORTIVO TÁCHIRA

Esta serie promete bastante, especialmente porque son dos clubes que ya se conocen y que se han enfrentado en repetidas ocasiones. La última vez fue en 2007, pero, aunque no se han visto las caras en las anteriores ediciones de Copa Sudamericana o Copa Libertadores, hay varios jugadores del cuadro venezolano que han pasado por el Fútbol Colombiano y algo saben del Deportes Tolima.

Deportivo Táchira clasificó a esta Fase II después de superar en penales a The Strongest. Los aurinegros tienen en sus filas a jugadores que pasaron por el balompié colombiano, entre ellos, a Delvin Alfonzo que estuvo en Boyacá Chicó, Millonarios y Águilas Doradas. Luis Daniel González que, de hecho, pasó por el Tolima y se destacó como figura de Junior. Además de Óscar Hernández en América y Águilas Doradas, y Adalberto Peñaranda en Atlético Bucaramanga.

Ahora, volviendo al tema de los resultados, Deportes Tolima mantiene la racha positiva contra el Deportivo Táchira en un historial que los favorece con tres victorias, dos empates y solo una derrota en seis veces que se han visto las caras. Esta será la séptima y la siguiente semana se disputará el octavo encuentro entre colombianos y venezolanos.

La primera vez que se vieron fue en la Copa Libertadores de 1982 con victoria del Deportes Tolima 0-2 en condición de visitante. Dos semanas después fue la vuelta en Ibagué con una igualdad a dos tantos. Tuvieron que pasar 22 años y la historia fue un poco diferente con la localía del club ‘Pijao’ en la ida con empate a uno, y en la vuelta, los tachirenses ganaron su primer partido 2-0.

Tres años más tarde en 2007 fue la última vez que se enfrentaron. La serie arrancó en Venezuela con otra victoria del Deportes Tolima con un resultado de 1-2, y en Ibagué, los colombianos volvieron a sacar adelante el partido con un triunfo con un 2-0.

Bajo ese panorama, se vienen dos partidos fundamentales para el Deportes Tolima que quiere dar el golpe en condición de local, dado que cierran la serie en el Manuel Murillo Toro. Mucho dependerá del resultado que saquen en San Cristóbal este jueves 19 de febrero.