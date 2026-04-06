Opcionados para dirigir a Corinthians contra Santa Fe en Copa Libertadores

El futuro inmediato del Corinthians, rival de Independiente Santa Fe en la fase de grupos de la Copa Libertadores, atraviesa un momento de reestructuración tras la salida de Dorival Júnior. El club paulista decidió poner fin a su ciclo luego de la derrota 1-0 ante Internacional y una preocupante racha de nueve partidos sin ganar.

Corinthians enfrenta a Santa Fe en la fecha 2 de la Copa Libertadores: debuta esta semana contra Platense

Aunque el técnico dejó dos títulos recientes, la Copa de Brasil 2025 y la Supercopa de Brasil 2026, el bajón futbolístico, sumado a múltiples problemas físicos en la plantilla y salidas inesperadas, precipitó la decisión de la directiva encabezada por Osmar Stabile y Marcelo Paz. De manera interina, el equipo quedó en manos de William Batista mientras se define al nuevo estratega.

La urgencia es máxima, especialmente por el calendario internacional. Corinthians enfrentará a Santa Fe en la fecha 2, el miércoles 15, y volverá a medirse con el conjunto bogotano en la fecha 4, el miércoles 6 de mayo en El Campín, compromisos clave en sus aspiraciones continentales.

Opcionados para dirigir a Corinhians contra Santa Fe en la Copa Conmebol Libertadores

Lea también Atlético Nacional se pone al día en la Liga Betplay: estos son los regresos contra Jaguares

En ese contexto, la dirigencia ya tiene dos nombres sobre la mesa: Tite y Fernando Diniz. El primero aparece como el gran favorito, no solo por su historia en el club, donde conquistó seis títulos, incluida la Libertadores 2012 y el Mundial de Clubes, sino por su conocimiento del entorno y manejo de planteles de jerarquía. Sin embargo, su llegada no está asegurada, especialmente por antecedentes recientes en los que rechazó volver por motivos personales.

Por su parte, Diniz surge como una alternativa viable. Aunque nunca ha dirigido al Corinthians, conoce la institución como exjugador y viene de procesos recientes en el fútbol brasileño, lo que podría facilitar su adaptación a un calendario exigente.

Corinthians acelera gestiones para definir cuanto antes a su nuevo entrenador para enfrentar a Santa Fe la próxima semana, antes deberá debutar en Copa contra Platense y en Brasileirao contra Palmeiras. La elección no solo marcará el rumbo del equipo en Brasil, sino también su capacidad de competir a nivel internacional en las próximas semanas.