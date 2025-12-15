Quedan solo 90 minutos para que termine el segundo semestre de la Liga BetPlay 2025 y el Deportes Tolima tiene que hacer la épica en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) al romper una estadística negativa. Nunca en la historia un equipo que pierde la primera final por diferencia de tres goles ha podido darle la vuelta.

En ese sentido, el Tolima tiene que dar un golpe en el segundo partido. El Manuel Murillo Toro será el escenario ideal para aspirar por remontar la serie y ganar la cuarta estrella en su historia. No será fácil, pero el presidente del cuadro tolimense, César Camargo afirmó que van a luchar hasta el final por el honor.

Lucas González no tuvo la suerte deseada en Argentina cuando sumó su primera experiencia internacional con Central Córdoba de Santiago del Estero. Salió de manera prematura y recaló en el Deportes Tolima donde las cosas han fluido de la mejor forma posible. De hecho, en su primera campaña lograron instalarse en la definición del título.

Pase lo que pase en la segunda final, sea el título del Deportes Tolima, o bien, el subcampeonato, César Camargo, presidente de la institución tolimense ya tomó una decisión con el futuro del club y con el cuerpo técnico que debutará, justamente en Barranquilla con el Junior.

“NO ME EXTRAÑARÍA QUE DURARA MUCHOS AÑOS AQUÍ”; CÉSAR CAMARGO

En entrevista con el programa de Win Sports, Despierta Win, el presidente del Deportes Tolima afirmó el objetivo en esta serie que luce complicada para los ‘Pijaos’, “nos vamos a jugar la vida, pero por el honor. Eso está por encima del dinero en este momento”.

Posteriormente, el presidente referenció que quiere respetarle el deseo de Lucas González de quedarse mucho tiempo en la dirección técnica, “primero tengo que tomar las palabras de él. No puedo desmentir. Él dijo que quería ser técnico acá por mucho tiempo y que por plata no se iba. Me tengo que unir a las palabras de él”.

Hizo el recuento de los entrenadores que han durado un tiempo considerable, “un técnico como Hernán (Torres) estuvo muchos años acá, lo apreciamos y lo queremos. Alberto Gamero que estuvo muchísimos años acá, fueron exitosos y vinieron en una etapa similar al que tenía Lucas”.

De Lucas González rescató que, “nos gustan esos técnicos que sienten el equipo, que tienen el hambre de gloria y que vienen y la ejecutan acá. No me extrañaría que Lucas pudiera estar varios años, dos, tres, cuatro, cinco. Todo depende de que logre llevar a cabo sus proyectos, pero esto seguro de que tiene las herramientas, los jugadores, los estadios, la sede”.

LA CONSIGNA DEL DEPORTES TOLIMA

Además del cuerpo técnico, el presidente César Camargo también indicó que, “está claro que queremos dar un paso adelante. Queremos alzar copas, para eso estamos y esas ideas se las tenemos que dar. Se va construyendo poco a poco. Tenemos la infraestructura, los jugadores, seguramente vamos a potencializar a los jugadores”.

El club cuando ficha jugadores, entrega un manual sobre los valores de la institución y a eso es lo que quieren llegar para dar un sentido de pertenencia y caminar hacia adelanta para alzar trofeos. “Les entregamos lo que queremos ser y lo que somos. Nuestros valores. Cuando entran en la cantera y les inculcamos estos valores, cuando se vuelven jugadores de fútbol o cuando se los debemos a la sociedad porque no lo lograron ser, devolvemos unos mejores seres humanos a la sociedad”, sentenció el presidente.

Ese es el sentido de pertenencia que quieren implantar a cada jugador que firme con el cuadro ‘Pijao’. Esa es la consigna que tiene el presidente, César Camargo, además de la confirmación de que Lucas González duraría mucho tiempo en el club.