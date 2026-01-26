"Es una injusticia": Carlos Antonio le habló al entorno de la Selección Colombia

Carlos Antonio Vélez volvió a encender el debate alrededor de la Selección Colombia con una crítica al proceso de convocatorias, esta vez enfocada en la ausencia del arquero Andrés Mosquera Marmolejo. El analista utilizó su espacio de Palabras Mayores, en RCN y Win Sports, el pasado jueves 22 de enero, para lanzar una puya directa al entorno del combinado nacional.

Vélez fue contundente al referirse a la situación del guardameta de Independiente Santa Fe, dejando ver su inconformidad con las decisiones que se han tomado en el arco de la Selección. “Es una injusticia que Mosquera Marmolejo nunca haya sido llamado a la Selección Colombia”, afirmó el comentarista, cuestionando los criterios utilizados para elegir a los porteros.

El analista destacó que Mosquera Marmolejo no solo atraviesa un gran momento deportivo, sino que desde hace varias temporadas ha sido uno de los futbolistas más regulares del fútbol profesional colombiano. Para muchos sectores de la prensa y la afición, el arquero antioqueño es hoy el mejor en su posición dentro de la Liga BetPlay.

Las estadísticas de Mosquera Marmolejo en Santa Fe

Las cifras respaldan ese argumento. Desde su llegada a Independiente Santa Fe en el primer semestre de 2024, Mosquera Marmolejo ha disputado 102 partidos oficiales, y sacó su arco en cero en 43 oportunidades, números que lo consolidan como una pieza clave del equipo cardenal.

Pese a ese rendimiento sostenido, el arquero no ha sido tenido en cuenta por la Selección Colombia, ni siquiera como tercera opción en las convocatorias. Una situación que Vélez considera difícil de justificar, especialmente si se analiza el impacto del jugador en los títulos recientes de Santa Fe.

A sus 34 años, Mosquera Marmolejo viene de ser determinante en la obtención de la Liga BetPlay 2025-I y de la Superliga BetPlay 2026, actuaciones que, para el analista, debieron bastar para abrirle al menos una puerta en el combinado nacional.

Actualmente, los arqueros que suelen integrar la nómina de la Selección Colombia son Camilo Vargas, Kevin Mier y David Ospina, mientras que en algunas convocatorias ha aparecido Álvaro Montero.

En su intervención, el analista también dejó entrever que la Selección debería abrirse más a evaluar el rendimiento local y no cerrarse a nombres ya habituales. Para Vélez, el caso de Mosquera Marmolejo es un ejemplo claro de cómo el buen nivel en la liga colombiana no siempre tiene recompensa internacional.

Finalmente, Carlos Antonio Vélez aprovechó su comentario para proponer otro nombre al radar de la Selección Colombia, al asegurar que “Alfredo Morelos -de Atlético Nacional- es un jugador que podría ir a Selección Colombia”, ampliando así su crítica a la necesidad de revisar con mayor atención el talento que ofrece el fútbol colombiano.