Revelan el nuevo equipo de Emilio Aristizábal para 2026

El futuro de Emilio Aristizábal, delantero con proyección del fútbol colombiano, comenzó a definirse en las últimas horas, luego de que se filtrara el que sería su próximo destino en el exterior.

Este lunes, el presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango, confirmó en diálogo con Win Sports que el atacante antioqueño saldrá del club verdolaga en condición de préstamo, pese a que hasta hace unas semanas se contemplaba mantenerlo en plantilla.

¿En cuál equipo juega Emilio Aristizábal?

Horas más tarde, en el programa La FM más Fútbol de este lunes 26 de enero, se reveló que Emilio Aristizábal será nuevo jugador del Esporte Clube Vitória de Brasil, equipo que actualmente milita en la primera división del fútbol brasileño.

De esta manera, el delantero de 20 años daría el salto al balompié internacional, aunque su pase seguirá perteneciendo a Atlético Nacional, club con el que mantiene vínculo contractual.

Aristizábal viene de actuar durante la temporada 2025 con Fortaleza CEIF, también a préstamo, equipo en el que logró continuidad y buenas cifras que llamaron la atención fuera del país.

Estadísticas de Aristizábal en Fortaleza

En ese periodo con Fortaleza, disputó 36 partidos oficiales, en los que anotó 12 goles y aportó dos asistencias, consolidándose como una de las principales cartas ofensivas del equipo.

El fichaje por Vitória tiene además un componente histórico y familiar, ya que su padre, Víctor Hugo Aristizábal, también defendió los colores del club brasileño en el año 2002, donde tuvo un buen desempeño.

Se espera que en los próximos días, a más tardar, el club brasileño realice la presentación oficial de Emilio Aristizábal como nuevo refuerzo, una vez se completen los trámites contractuales y médicos.

Cabe recordar que el joven delantero viene de integrar la Selección Colombia sub 20 que obtuvo el tercer lugar en la Copa del Mundo de la categoría el año anterior.