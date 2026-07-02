España aplastó a Austria 3-0 y clasificó a octavos de final

Avanzan los dieciseisavos de final de la Copa Mundial y la selección de España confirmó su condición de favorita al título al avanzar con autoridad a los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse con un contundente 3-0 sobre Austria.

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El equipo dirigido por Luis de la Fuente fue ampliamente superior de principio a fin y encontró en Mikel Oyarzabal y Pedro Porro a los protagonistas de una victoria que ilusiona a toda la afición española.

España avanzó sin problemas a octavos de final

Desde el pitazo inicial, el equipo comandado por Luis de la Fuente hizo valer su condición como favorito y tomó el control del balón, marcando el ritmo del encuentro con largas posesiones y constantes ataques por las bandas.

La presión alta y posesión de la pelota tomó frutos en el primer gol, el cual llegó en el minuto 38 gracias a Mikel Oyarzabal. El delantero de Real Sociedad aprovechó una de las mejores elaboraciones ofensivas del partido desde la banda izquierda con Cucurella para definir con calidad de pierna izquierda el pase que envió el nuevo jugador de Real Madrid.

En el minuto 66 apareció Pedro Porro para culminar una gran jugada colectiva organizada por Álex Baena, quien desbordó por la banda izquierda y envió un preciso pase al área, donde el lateral llegó desde atrás para conectar un remate que dejó sin opciones a Schlager.

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Cuando el partido se acercaba al final, Mikel Oyarzabal volvió a aparecer para sentenciar definitivamente la eliminatoria. En el minuto 89, el delantero firmó su doblete personal con una definición precisa que estableció el 3-0 definitivo y puso el broche de oro a una brillante actuación colectiva.

Con esta contundente victoria, España deja una gran imagen y se instala en los octavos de final del Mundial 2026 como uno de los equipos más sólidos del torneo, reforzando su candidatura para luchar por el título y manteniendo intacta la ilusión de volver a conquistar la Copa del Mundo.

Próximo partido de España en octavos del Mundial

La Selección de España hizo valer su favoritismo e impone su juego frente a Austria para sacar la ventaja en el marcador, se terminaría enfrentando al ganador de la llave entre Portugal vs Croacia y el respectivo encuentro se jugaría el lunes 6 de julio.