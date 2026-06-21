España goleó 4-0 a Arabia Saudita en el Mundial: goles y resumen

La selección de España recuperó terreno en la Copa del Mundo 2026 al golear este domingo 21 de junio 4-0 a Arabia Saudita en partido válido por la fecha 2 del grupo H.

El equipo ibérico se impuso gracias a las anotaciones de Lamine Yamal, doblete de Mikel Oyarzabal, y un autogol de Hassan Tambakti.

Yamal apareció y lideró la victoria

La victoria de España la encaminó Lamine Yamal, quien disputó su primer partido como titular en la Copa del Mundo y fue el encargado de abrir el marcador.

En el minuto 10, Yamal aprovechó un pase a ras de piso de Mikel Oyarzabal para aparecer por la espalda de los zagueros de Arabia Saudita y con solo empujar el esférico poner el 1-0.

Doblete de Mikel Oyarzabal

La arremetida española continúo y Mikel Oyarzabal fue el responsable de asegurar la victoria.

En el minuto 20, Oyarzabal aprovechó una serie de rebotes dentro del área de Arabia Saudita, luego de un tiro de esquina para quedarse con el esférico y con un sutil remate de zurda poner el 2-0.

Posteriormente, en el minuto 23, el propio Oyarzabal se benefició de un centro de Pedro Porro al segundo palo que fue cabeceado por Marc Cucurella, quien habilitó a Dani Olmo.

Olmo, al no tener vía clara para rematar, cabeceó la pelota hacia el segundo palo con destino de Mikel Oyarzabal, quien con empujar el balón marcó su segundo gol y el tercero de España.

España aseguró la victoria en el segundo tiempo

En el segundo tiempo, España le dio manejo al partido con el resultado a favor y aprovechó el desespero de Arabia Saudita, que no encontró cómo hacerle daño al rival.

En el minuto 49, el seleccionado español celebró el 4-0 final gracias a un autogol de Hassan Tambakti.

Próximos partidos de España y Arabia Saudita

España cerrará la ase de grupos de la Copa del Mundo el viernes 26 de junio enfrentando a la selección de Uruguay.

El mismo día, Arabia Saudita se medirá con Cabo Verde.