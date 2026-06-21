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Selección de España

VIDEO - Apareció Lamine Yamal: gol de España 1-0 Arabia Saudita

Lamine Yamal abrió el marcador para España frente a Arabia Saudita en la Copa del Mundo.
Daniel Zabala
Gol Lamine Yamal - España 1-0 Arabia Saudita
Gol Lamine Yamal - España 1-0 Arabia Saudita // AFP
Copa Mundial 2026 Canada/México/Estados Unidos
Fase de Grupos - Fecha 2
España España
En Vivo
35'
3 - 0
Arabia Saudita A. Saudita
Estadísticas del partido

Lamine Yamal apareció como la gran esperanza de la selección de España en la Copa del Mundo al abrir el marcador este domingo 21 de junio en el partido contra Arabia Saudita por la segunda fecha del grupo H.

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Así fue el gol de Lamine Yamal para España Vs Arabia Saudita

Muy temprano en el partido, en el minuto 10, la selección de España abrió el marcador contra Arabia Saudita, gracias a una anotación de Lamine Yamal.

El extremo del registro del Fc Barcelona aprovechó un centro a ras de piso de Mikel Oyarzabal para llegar por la espalda de los defensas de Arabia Saudita y con solo estirar su pierna derecha impactar el esférico y poner el 1-0.

España necesita la victoria

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La selección de España afronta el partido contra Arabia Saudita con la obligación de ganar, teniendo en cuenta que en la primera fecha no pasó del empate con Cabo Verde.

El equipo español necesita sumar tres puntos para llegar a cuatro y mejorar su ubicación en el grupo H de la Copa del Mundo y acercarse a los dieciseisavos de final

En esta nota

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