VIDEO - España ya golea a Arabia Saudita: así fue el doblete de Mikel Oyarzabal

La selección de España pasó por encima de Arabia Saudita este domingo 21 de junio en el partido válido por la fecha 2 el grupo H que se llevó a cabo en el estadio de Atlanta.

Después de la apertura del marcador de Lamine Yamal en el minuto 10, el gran protagonista de la roja fue Mikel Oyarzabal, atacante del registro de la Real Sociedad al conseguir un doblete en los minutos 21 y 24.

Así fue el doblete de Mikel Oyarzabal para España Vs Arabia Saudita

En el minuto 21, la selección de España logró el 2-0, gracias a Mikel Oyarzabal. El atacante de la Real Sociedad aprovechó una serie de rebotes en el área de Arabia Saudita, luego de un tiro de esquina para quedar con el control del balón y con solo empujarlo mandarlo al fondo de la red.

Posteriormente, en el minuto 24, España empezó a liquidar el partido a su favor, después de que Oyarzabal finalizara con una éxito una jugada en la que participaron Marc Cucurella y Dani Olmo.

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Inicialmente, Pedro Porro lanzó un centro con destino de Cucurella, que cabeceó el esférico para encontrar a Olmo, que antes de ser presionado cabeceó con destino del segundo palo en donde apareció Oyarzabal para empujar la pelota al fondo de la red.